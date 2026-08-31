Nach einem Angriff auf das DeFi-Protokoll Tectonic steht das Cronos-Netzwerk still. Ein Onchain-Analyst schätzt die betroffenen Vermögenswerte auf rund 75 Millionen US-Dollar.

100x in 20 Minuten: Dieser Krypto-Angriff zwingt Cronos zum Netzwerk-Stopp

100x in 20 Minuten: Dieser Krypto-Angriff zwingt Cronos zum Netzwerk-Stopp

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Cronos hat das Netzwerk nach einem Angriff auf das DeFi-Protokoll Tectonic gestoppt. â³

Schätzungen zufolge sind Vermögenswerte im Umfang von bis zu 75 Millionen US-Dollar betroffen. â³

Der Angreifer manipulierte den TONIC-Kurs, der innerhalb von 20 Minuten um das Hundertfache stieg. â³

Die Untersuchung des Vorfalls läuft, während der Großteil der Mittel auf der Blockchain bleibt. â³

Cronos hat einen Angriff auf das DeFi-Protokoll Tectonic am gestrigen 30. August zum Stillstand gebracht. Cronos ist ein ursprünglich von der Krypto-Börse Crypto.com entwickeltes Blockchain-Netzwerk, auf dem Tectonic als eigenständiges Lending-Protokoll betrieben wird. Nach Schätzungen des Onchain-Analysten Weilin Li sind Vermögenswerte im Umfang von rund 66 Millionen US-Dollar betroffen. Andere Berichte schätzen den Schaden auf 75 Millionen US-Dollar.

Eine Bestätigung dieser Summe durch Tectonic oder Cronos steht noch aus. Tectonic untersucht den Vorfall und fordert Nutzer auf, bis auf Weiteres nicht mit dem Protokoll zu interagieren.

We are aware of an incident affecting Tectonic and our team is actively investigating.



As a precaution, please do not interact with the protocol until we confirm it is safe to do so.



We will post a verified update here as soon as we have one. — Tectonic.cro (@TectonicFi) August 30, 2026

Angreifer soll TONIC-Kurs manipuliert haben

Nach Angaben von Li nutzte der Angreifer den wenig liquiden Governance Token TONIC. Innerhalb von 20 Minuten ist dessen Kurs um das Hundertfache gestiegen. Die aufgebläht bewerteten Token dienten anschließend als Sicherheit, um andere Vermögenswerte bei Tectonic zu leihen.

Auf einmal steigt der TONIC-Kurs um das Hundertfache I Quelle: BTC-ECHO

Das Protokoll erlaubt bei TONIC einen Beleihungswert von 20 Prozent. Li identifizierte rund 364,6 Billionen TONIC in der Angriffsposition. Für Kredite über 75 Millionen US-Dollar hätten diese mit etwa 375 Millionen US-Dollar bewertet werden müssen. Das entspricht ungefähr dem Hundertfachen des TONIC-Kurses vor dem Angriff.

Großteil der Mittel blieb auf Cronos

Li zufolge konnte der Angreifer lediglich rund sechs Millionen US-Dollar zu Ethereum transferieren, bevor Cronos das Netzwerk stoppte. Der Großteil der betroffenen Vermögenswerte verblieb damit auf der Blockchain.

Crypto.com-CEO Kris Marsalek erklärte auf X, dass weder die App noch die Börse seines Unternehmens kompromittiert worden seien. Das Sicherheitsteam von Crypto.com unterstütze Cronos bei den Untersuchungen.

There has been a security breach on a Cronos lending protocol Tectonic. Cronos team is investigating, with assistance from https://t.co/JNeHyErmqH security team. https://t.co/JNeHyErmqH app and exchange were not affected and are operating as usual. All funds are safe.



I will… — Kris (@kris) August 30, 2026

Wann die Blockchain wieder startet und was anschließend mit den Vermögenswerten des Angreifers geschieht, hat Cronos bislang nicht mitgeteilt.