App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Trade ohne Eigenrisiko
Zeige deine Performance & werde Funded-Trader!
2,29 T
Hyperliquid-Kurs69,83 -2.83%
Bitcoin-Kurs67.392,89 -0.25%
Ethereum-Kurs2.107,82 -0.72%
XRP-Kurs1,18 -2.50%
BNB-Kurs592,75 -1.09%
Hyperliquid-Kurs69,83 -2.83%
Solana-Kurs88,68 -2.21%
TRON-Kurs0,290751 -1.12%
Dogecoin-Kurs0,071425 -2.75%
Cardano-Kurs0,168998 -3.08%
Zcash-Kurs712,36 -1.67%
Chainlink-Kurs9,74 -1.40%
Pi Network-Kurs0,078284 -1.04%
Schwerer Hackerangriff 

Diese Blockchain verliert mehr als 10 Prozent ihrer Token

Nach einem Angriff sind 400 Millionen Token im Wert von rund drei Millionen US-Dollar in die Hände eines unbekannten Akteurs gelangt. Dieses Projekt steht jetzt unter Druck.

Dominic Döllel
Teilen
Bitcoin kaufen
Das Bild zeigt einen Krypto-Hacker

Beitragsbild: Shutterstock

 | Fogo wird Opfer eines Hackerangriffs

Die Layer-1-Blockchain Fogo hat am 29. August ihr Netzwerk angehalten. Zuvor waren 400 Millionen FOGO im damaligen Wert von rund drei Millionen US-Dollar an einen unbekannten Angreifer gelangt. Die Token entsprechen mehr als zehn Prozent der derzeit umlaufenden Menge.

Die Fogo Foundation hatte den Vorfall auf X öffentlich gemacht. Demnach wurde die Organisation von einem unbekannten Akteur kompromittiert. Die 400 Millionen Token seien anschließend an einen “böswilligen Akteur” übertragen worden. Krypto-Börsen, Strafverfolgungsbehörden und Forensik-Spezialisten seien informiert worden. Später wurde das Netzwerk gestoppt.

Mit der Maßnahme will Fogo verhindern, dass die betroffenen Vermögenswerte weiterbewegt werden. Validatoren sollen dafür ein Upgrade des Netzwerks durchführen. Einen Zeitpunkt für den Neustart nannte das Projekt nicht. Auch wie die Beschränkungen technisch umgesetzt werden, ist bislang nicht bekannt.

Gestohlene FOGO entsprechen vier Prozent der Gesamtmenge

Offen bleibt auch, wie der Angreifer Zugriff erlangen konnte und welche Adressen betroffen waren. Dazu machte die Foundation bislang keine Angaben.

Die entwendeten 400 Millionen FOGO entsprechen vier Prozent der beim Start vorgesehenen Gesamtmenge von zehn Milliarden Token. Gemessen an der derzeit umlaufenden Menge liegt der Anteil bei mehr als zehn Prozent. Bei einem FOGO-Kurs von rund 0,0075 US-Dollar waren die Token zum Zeitpunkt der Quelle etwa drei Millionen US-Dollar wert.

Die Krypto-Börse Bitget hatte Ein- und Auszahlungen von FOGO bereits rund eine Stunde vor der ersten öffentlichen Mitteilung ausgesetzt. Als Grund nannte die Plattform Wallet-Wartungsarbeiten. Später stoppte auch KuCoin Ein- und Auszahlungen vorübergehend.

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.
Makro-WochenausblickWas wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?
Krypto-Münzen vor grünem Chartbild
Die Euphorie kehrt zurückKrypto-Bullrun voraus: Auf diese Coins setzen die BTC-ECHO Redakteure jetzt
Scott Bessent
US-Renditen bewegen BitcoinBitcoin-Kurs profitiert von US-Anleiherenditen: Hält der Effekt an?
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Monero
445,87
8.66%
Mantle
0,489717
8.12%
Lighter
3,17
5.46%
PancakeSwap
1,58
4.99%
Uniswap
4,44
4.19%
Morpho
2,19
4.02%
Venice Token
14,80
3.38%
KuCoin
6,14
2.77%
Dash
35,90
1.49%
Sky
0,059820
1.26%
Pump.fun
0,003723
-12.10%
Official Trump
2,05
-9.12%
POL (ex-MATIC)
0,081991
-8.40%
Ethena
0,129200
-6.85%
VeChain
0,005975
-4.82%
Pepe
0,000003
-4.68%
Jupiter
0,177577
-4.51%
Pudgy Penguins
0,007518
-4.07%
Bittensor
197,43
-3.83%
Worldcoin
0,314881
-3.51%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren