Nach einem Angriff sind 400 Millionen Token im Wert von rund drei Millionen US-Dollar in die Hände eines unbekannten Akteurs gelangt. Dieses Projekt steht jetzt unter Druck.

Diese Blockchain verliert mehr als 10 Prozent ihrer Token

Diese Blockchain verliert mehr als 10 Prozent ihrer Token

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Die Layer-1-Blockchain Fogo hat ihr Netzwerk aufgrund eines Sicherheitsvorfalls gestoppt.

Über 400 Millionen FOGO-Token wurden an einen unbekannten Angreifer übertragen. â³

Die Fogo Foundation informiert Krypto-Börsen und Strafverfolgungsbehörden über den Vorfall. â³

Details zu den Sicherheitslücken und betroffenen Adressen sind bislang unklar. â³

Die Layer-1-Blockchain Fogo hat am 29. August ihr Netzwerk angehalten. Zuvor waren 400 Millionen FOGO im damaligen Wert von rund drei Millionen US-Dollar an einen unbekannten Angreifer gelangt. Die Token entsprechen mehr als zehn Prozent der derzeit umlaufenden Menge.

Die Fogo Foundation hatte den Vorfall auf X öffentlich gemacht. Demnach wurde die Organisation von einem unbekannten Akteur kompromittiert. Die 400 Millionen Token seien anschließend an einen “böswilligen Akteur” übertragen worden. Krypto-Börsen, Strafverfolgungsbehörden und Forensik-Spezialisten seien informiert worden. Später wurde das Netzwerk gestoppt.

In the last hour the Fogo Mainnet has been temporarily halted as a precautionary measure following the detection of unauthorized activity.



The halt is being initiated to prevent further movement of the affected assets. During the halt, the network will be upgraded to restrict… — Fogo (@fogo) August 29, 2026

Mit der Maßnahme will Fogo verhindern, dass die betroffenen Vermögenswerte weiterbewegt werden. Validatoren sollen dafür ein Upgrade des Netzwerks durchführen. Einen Zeitpunkt für den Neustart nannte das Projekt nicht. Auch wie die Beschränkungen technisch umgesetzt werden, ist bislang nicht bekannt.

Gestohlene FOGO entsprechen vier Prozent der Gesamtmenge

Offen bleibt auch, wie der Angreifer Zugriff erlangen konnte und welche Adressen betroffen waren. Dazu machte die Foundation bislang keine Angaben.

Die entwendeten 400 Millionen FOGO entsprechen vier Prozent der beim Start vorgesehenen Gesamtmenge von zehn Milliarden Token. Gemessen an der derzeit umlaufenden Menge liegt der Anteil bei mehr als zehn Prozent. Bei einem FOGO-Kurs von rund 0,0075 US-Dollar waren die Token zum Zeitpunkt der Quelle etwa drei Millionen US-Dollar wert.

Die Krypto-Börse Bitget hatte Ein- und Auszahlungen von FOGO bereits rund eine Stunde vor der ersten öffentlichen Mitteilung ausgesetzt. Als Grund nannte die Plattform Wallet-Wartungsarbeiten. Später stoppte auch KuCoin Ein- und Auszahlungen vorübergehend.