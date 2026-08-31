Circle macht USDC beim FC Chelsea sichtbar. Was der Sponsoring-Deal über die Expansionsstrategie des Stablecoin-Anbieters verrät.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Circle wird neuer Hauptsponsor des FC Chelsea und bringt USDC auf die Trikots. â³

Die Partnerschaft zielt auf eine breitere Bekanntheit über die Krypto-Zielgruppe hinaus.

Chelsea hat eine globale Fanbasis von über 500 Millionen Menschen.

Die Kooperation könnte USDC in alltägliche Zahlungsanwendungen integrieren. â³

Stablecoins schaffen es auf eine der größten Werbeflächen des europäischen Fußballs. In der aktuellen Saison 2026/27 wird Circle neuer Hauptsponsor des FC Chelsea und bringt dabei auch seinen Stablecoin USDC prominent auf die Trikots des Premier-League-Clubs.

Erstmals sichtbar war die Partnerschaft bereits beim ersten Heimspiel der Londoner gegen Brighton und erreicht dabei die globale Fanbasis des Vereins mit mehr als 500 Millionen Menschen. Für Circle ist die Kooperation daher vor allem ein erster Versuch, sich über die bisherige Krypto-Zielgruppe hinaus bekannt zu machen, und es passt zu ihrer derzeitigen Expansionsstrategie.

Mehr als nur Werbung für USDC?

Erst im Juni weitete das Unternehmen seine Zusammenarbeit mit der Großbank BNY aus und versucht, sich außerhalb des klassischen Krypto-Sektors zu etablieren. Institutionelle Kunden können USDC dort inzwischen verwahren und direkt gegen US-Dollar einlösen.

Circle 🤝 @ChelseaFC



USDC is coming to global football.



Circle is proud to partner with Chelsea FC, one of the most recognized football clubs in the world.



Beginning with the 2026/27 season, Circle and USDC will appear on the front of Chelsea’s Men’s, Women’s, and Academy… pic.twitter.com/RYgh9rtylg — Circle (@circle) August 28, 2026

Zudem baut Circle sein eigenes Zahlungsnetzwerk aus und Ende des zweiten Quartals waren bereits 175 Finanzinstitute für das Circle Payments Network registriert. Über die Kooperation mit dem Zahlungsdienstleister Nium lassen sich Stablecoin-Zahlungen in mehr als 190 Ländern gegen lokale Währungen auszahlen. Die Expansion schlägt sich dabei bereits in einer höheren Nutzung nieder. Mit 73,3 Milliarden US-Dollar befanden sich Ende Juni etwa 19 Prozent mehr USDC im Umlauf als noch vor einem Jahr. Das Onchain-Transaktionsvolumen stieg im gleichen Zeitraum sogar um 151 Prozent auf 14,8 Billionen US-Dollar.

Wie viel sich Circle die Präsenz auf den Chelsea-Trikots kosten lässt, ist bislang nicht bekannt. Chelsea betont jedoch, dass die Kooperation langfristig über die reine Markenpräsenz hinausgehen soll. Für den Stablecoin-Anbieter könnte der Verein damit zu einem Testfeld werden, um USDC stärker mit alltäglichen Zahlungsanwendungen zu verbinden. Ob Fans künftig wirklich mit USDC im Chelsea-Ökosystem bezahlen können, muss sich aber erst noch zeigen.