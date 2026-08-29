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Tom Lee erwartet einen Ethereum-Kurs von 6.000 Dollar – wenn Bitcoin 150.000 Dollar erreicht

Die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum hat laut Bitmine-Chairman Tom Lee noch enormes Kurspotenzial. Allerdings muss Bitcoin ebenfalls mitspielen.

Tobias Zander
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Tom Lee

Beitragsbild: Tom Lee I KI-bearbeitet

 | Ethereum-Permabulle Tom Lee hat eine klare Vision

Woche für Woche investiert Bitmine-Chairman Tom Lee mit seiner Treasury-Firma in Ethereum. Mittlerweile besitzt das Unternehmen mehr als 5,84 Millionen ETH im Gesamtwert von etwa 14 Milliarden US-Dollar. Da Bitmine sein langfristiges Ziel, fünf Prozent des gesamten im Umlauf befindlichen ETH-Bestands zu halten, durch eine aggressive Kaufstrategie schon fast erreicht hat, wird Tom Lee häufig als der “Michael Saylor von Ethereum” betrachtet. Das drückt sich auch in seinen Krypto-Prognosen aus, die regelmäßig besonders optimistisch ausfallen.

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Im Rahmen der Milk Road Show erklärte der Mitbegründer von Fundstrat Global Advisors, dass der jüngste Ethereum-Kursanstieg auf zeitweise 2.500 US-Dollar nur einfach nur ein “Short Squeeze” gewesen sei, sondern eine echte “Kurskorrektur”. Die zweitgrößte Kryptowährung sei aber weiterhin “massiv unterbewertet” und dürfte dementsprechend noch großes Kurspotenzial haben. Für ihn selbst wäre das durchaus hilfreich, denn aufgrund eines durchschnittlichen Kaufpreises oberhalb der 3.000 US-Dollar sitzt Bitmine trotz der Erholung am Krypto-Markt weiterhin auf Buchverlusten.

Erst Bitcoin, dann Ethereum? Eine Krypto-Prognose

Lee betonte, dass Ethereum sehr gut positioniert sei, um vom künftigen Wachstum des Finanzsystems zu profitieren, wenn Vermögenswerte auf die Blockchain verlagert werden. Die grundlegende These stützt sich auf zwei Hauptfaktoren: Erstens die Tokenisierung realer Vermögenswerte (RWAs) und zweitens KI-Agenten, die Krypto-Infrastrukturen für die Abwicklung von Zahlungen nutzen. Seiner Einschätzung nach ist eine “umfassende Modernisierung” der Finanzmärkte durch tokenisierte Vermögenswerte längst überfällig, weil sie dadurch schneller, kostengünstiger und programmierbarer würden.

Seit Jahresbeginn korrigierte der ETH-Kurs noch etwas stärker als der BTC-Kurs I Quelle: TradingView

Das Verhältnis von Ethereum zu Bitcoin, welches derzeit bei 0,031 liegt, könnte dann wieder auf mindestens 0,08 steigen, was einem Niveau nahe des 2021er Höchststandes entsprechen würde. Sollte Bitcoin im Verlauf des Bullruns die 150.000 US-Dollar erreichen und das ETH/BTC-Verhältnis auf 0,04 steigen, würde Ethereum bereits bei etwa 6.000 US-Dollar notieren – für den Bitmine-Chairman ist das ein “konservatives” Ziel.

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