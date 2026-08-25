Bitmine hat seine ETH-Position erneut vergrößert. Die jüngste Rallye sorgt derweil auch bei der Aktie des Unternehmens für deutliche Kursgewinne.

32.447 Ethereum in einer Woche – Tom Lee greift schon wieder kräftig zu

32.447 Ethereum in einer Woche – Tom Lee greift schon wieder kräftig zu

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitmine Immersion kauft in einer Woche 32.447 Ethereum und hält nun insgesamt 5.847.611 ETH. â³

Der ETH-Kurs verzeichnete einen Anstieg von rund 29,35 Prozent und liegt aktuell bei 2.479 US-Dollar. â³

Bitmine Immersion baut seinen Ethereum-Bestand weiter aus. Das von Tom Lee geleitete Treasury-Unternehmen kaufte in der vergangenen Woche weitere 32.447 ETH und hält inzwischen insgesamt 5.847.611 ETH. Beim aktuellen Kurs entspricht die Position einem Wert von rund 14,7 Milliarden US-Dollar. Allein die jüngsten Zukäufe haben einen Gegenwert von etwa 80,4 Millionen US-Dollar.

BitMine provided its latest holdings update for August 24, 2026



$14.9 billion in total crypto + "moonshots":

– 5,847,611 ETH at $2,440 per ETH per ETH (per @coinbase)

– 210 Bitcoin (BTC)

– $180 million stake in Beast Industries @MrBeast

– $89 million stake in Eightco Holdings… — Bitmine (NYSE-BMNR) $ETH $BMNP (@BitMNR) August 24, 2026

Auch der ETH-Kurs hat zuletzt deutlich zugelegt. Auf Wochensicht steht die Kryptowährung rund 29,35 Prozent im Plus und notiert aktuell bei 2.479 US-Dollar. Trotz der jüngsten Rallye liegt ETH damit weiterhin deutlich unter seinem bisherigen Allzeithoch.

Ethereum-Bestand nähert sich Ziel

Ein Großteil der Bestände des Unternehmens befindet sich inzwischen im Staking. Insgesamt sind 5.067.309 ETH gestakt, was rund 87 Prozent des gesamten Bestands entspricht. Auf Basis der zuletzt ausgewiesenen annualisierten Staking-Rendite von 2,67 Prozent rechnet Bitmine derzeit mit jährlichen Einnahmen von rund 330 Millionen US-Dollar.

“ETH legte in der vergangenen Woche um 30 Prozent zu. Dies ist der größte Wochengewinn seit Mai 2025; zuvor war es Juli 2021. In beiden Fällen signalisierte dieser Wochengewinn von über 30 Prozent den Beginn einer größeren Kursbewegung von ETH. Im Juli 2021 stieg ETH anschließend um 167 Prozent und nach Mai 2025 um 170 Prozent“, erklärte Thomas “Tom“ Lee, Vorsitzender von Bitmine.

Mit knapp 5,85 Millionen ETH bleibt Bitmine mit deutlichem Abstand das größte börsennotierte Ethereum Treasury-Unternehmen und nähert sich seinem ambitionierten Ziel, fünf Prozent des zirkulierenden ETH-Angebots zu halten.

Bitmine hält zusätzlich weitere Vermögenswerte in seiner Bilanz, darunter 210 Bitcoin sowie Beteiligungen an Eightco Holdings und Beast Industries. Hinzu kommen liquide Mittel und marktgängige Wertpapiere im Gesamtwert von rund 308 Millionen US-Dollar.

Seit Jahresbeginn ist die Aktie um 19,91 Prozent gefallen / Quelle: TradingView

Auch die Aktie des Unternehmens profitierte zuletzt von der Erholung am Ethereum-Markt. Auf Monatssicht legte das Papier um rund 47,8 Prozent zu und spiegelte damit die deutlich bessere Stimmung rund um ETH wider.