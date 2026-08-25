Cosmos EVM kämpft mit kritischen Sicherheitslücken, mehrere Chains sind betroffen. Nun wächst die Kritik an Cosmos Labs. Wie reagiert der ATOM-Kurs?

Cosmos unter Schock: Wie weit fällt der ATOM-Kurs jetzt?

Cosmos unter Schock: Wie weit fällt der ATOM-Kurs jetzt?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Sicherheitsvorfall im Cosmos EVM Modul betrifft mehrere Netzwerke.

ATOM-Kurs zeigt kurzfristige Schwankungen nach vorheriger Rally. â³

Prognosen deuten auf mögliche Stabilisierung oder weitere Kursverluste hin.

Kritische Stimmen bemängeln verspätete Reaktionen von Cosmos Labs.

Eine Schwachstelle im Cosmos EVM Modul hat mehrere Netzwerke getroffen. Cosmos Labs bestätigte einen laufenden Sicherheitsvorfall und rät betroffenen Chains, ihre Validatoren zum Anhalten der Netzwerke aufzufordern. Laut einem Bericht von KiiChain wurden unter anderem Mantra, TAC und KiiChain durch dieselbe Angriffsklasse kompromittiert.

An ongoing security incident has impacted users of the Cosmos EVM module. Cosmos Labs’ security and engineering teams have been proactively responding to this incident. We have advised the Cosmos EVM chains that are in contact with us to request that validators halt their chains.… — Cosmos Labs (@cosmoslabs_io) August 24, 2026

Kritik an Cosmos Labs: “Verlust war vermeidbar”

KiiChain führt die Angriffe auf drei Fehler im gemeinsam genutzten Cosmos EVM Modul zurück. Besonders kritisch bewertet das Projekt den Umgang mit der Schwachstelle: “Dieser Verlust war vermeidbar.” Cosmos Labs soll bereits am 19. August einen Fix für einen Fehler öffentlich gemacht haben. Betroffene Chains seien jedoch erst später informiert worden. Eine Empfehlung zum Chain-Stopp sei erst am 22. August erfolgt.

Für dYdX gibt es dagegen Entwarnung. “Die jüngsten Cosmos-EVM-Schwachstellen betreffen die dYdX Chain nicht”, erklärte die dYdX Foundation. Das Netzwerk nutze Cosmos SDK und CometBFT und verfüge über alle relevanten Sicherheitspatches.

Bislang hat die Kryptowährung hinter Cosmos kaum auf den Vorfall reagiert. Der ATOM-Kurs verlor binnen 24 Stunden nur knapp drei Prozent, liegt auf Wochensicht aber rund elf Prozent im Plus. Was jetzt auf Anleger wartet, zeigt die Kursanalyse.

Cosmos-Kurs: Das bewegt den ATOM-Kurs

In den letzten 24 Stunden schwankte der ATOM-Kurs zwischen 1,586 USD (Hoch) und 1,508 USD (Tief) über die letzten sechs 4h-Candles. Der letzte 4h-Schlusskurs liegt bei 1,55 USD, damit notiert der Kurs leicht unter dem Schlusskurs des Vortags von 1,581 USD. Die Marktkapitalisierung beträgt 819.153.088 USD. Du siehst damit kurzfristige Schwankungen nach der vorausgegangenen Rally.

Cosmos verliert wieder leicht I Quelle: BTC-ECHO

Der Kurs notiert marginal unter dem EMA-20 (1,55408 USD) und zeigt nach der Rally bis 1,721 USD zuletzt eine Sequenz mit tieferen Tiefs und anschließender Erholung. Kurzfristige Unterstützungen liegen bei 1,508 USD und 1,523 USD, unmittelbare Widerstände bei 1,565 USD und 1,586 USD. Solange der Preis unter dem EMA-20 bleibt, bleibt die technische Lage neutral.

Markt befindet sich in einer Konsolidierungsphase

Der RSI (14) notiert bei 55,4 und signalisiert leichte Kaufdynamik ohne Überkauftheit. Das Histogramm zeigt nachlassende bullishe Beschleunigung, was auf eine Abschwächung des Aufwärtsdrucks hindeutet.

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Die Bollinger-Bänder-Breite beträgt rund 0,100 USD (Upper 1,6173 USD / Lower 1,5174 USD), das entspricht etwa 6,5 % des aktuellen Kursniveaus. Der Markt befindet sich in einer Konsolidierungsphase nach der starken Aufwärtsbewegung mit moderatem Volatilitätsniveau.

Cosmos-Prognose: Was Anleger jetzt erwartet

Neutrales Szenario: ATOM stabilisiert sich zwischen 1,50 und 1,62 US-Dollar

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent bleibt eine Seitwärtsbewegung das wahrscheinlichste Szenario für ATOM. Solange sich der Kurs oberhalb der Unterstützung bei 1,508 US-Dollar behauptet und der RSI zwischen 45 und 60 verharrt, dürfte die Handelsspanne zwischen 1,50 und 1,62 US-Dollar Bestand haben. Entscheidend sind dabei der EMA-20 bei 1,55408 US-Dollar und die Bollinger-Mitte bei 1,56735 US-Dollar. Ein Rückfall unter 1,495 US-Dollar würde das neutrale Szenario invalidieren.

Bullishes Szenario: Ausbruch könnte ATOM bis 1,75 US-Dollar führen

Das bullishe Szenario besitzt eine Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent. Steigt der RSI über 60 und gelingt ATOM ein Vier-Stunden-Schlusskurs oberhalb von 1,586 US-Dollar, könnte der Widerstand bei 1,588 US-Dollar überwunden werden. Bei zunehmendem Volumen und einem aufwärtsgerichteten EMA-20 läge das nächste Fibonacci-Ziel bei rund 1,721 US-Dollar, womit die Zielzone zwischen 1,62 und 1,75 US-Dollar in den Fokus rückt. Ein Rückfall unter 1,50 US-Dollar würde dieses Szenario invalidieren.

Bearishes Szenario: Unter 1,508 US-Dollar drohen weitere Verluste

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent bleibt das bearishe Szenario vorerst nachrangig. Fällt der RSI unter 45 und schließt ATOM im Vier-Stunden-Chart unter der Unterstützung bei 1,508 US-Dollar, während der EMA-20 nach unten dreht, könnte sich die Abwärtsbewegung ausweiten. In diesem Fall wäre ein Rückgang in die Zielzone zwischen 1,35 und 1,48 US-Dollar denkbar. Ein nachhaltiger Anstieg über 1,60 US-Dollar würde das bearishe Szenario hingegen invalidieren.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.