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Energie bleibt liegen 

Bitcoin statt Stromverschwendung? Irische Studie zeigt überraschendes Potenzial

Windparks produzieren teils deutlich mehr Strom als das Netz aufnehmen kann. Eine neue Studie aus Irland erklärt. warum Bitcoin Mining von diesem Problem profitieren könnte.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt eine Bitcoin-Münze und die irische Flagge

Beitragsbild: Shutterstock

 | Mining ist ein wichtiger Bestand des Bitcoin-Netzwerks

Für die einen ist Bitcoin Mining ein Klimasünder und gewaltiger Stromverbraucher, für die anderen eine bislang unterschätzte Chance für Stromnetze. Grund dafür ist die erstaunliche Flexibilität, denn Mining-Anlagen können ihre Leistung sehr schnell hoch- oder herunterfahren. Eine neue Studie aus Irland zeigt nun, welchen Nutzen das bei überschüssigem Windstrom haben könnte und wie stark sich das Mining wirtschaftlich auswirken kann. Rettet Bitcoin gestrandete Energie und sorgt für mehr Nachhaltigkeit?

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