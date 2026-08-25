Für die einen ist Bitcoin Mining ein Klimasünder und gewaltiger Stromverbraucher, für die anderen eine bislang unterschätzte Chance für Stromnetze. Grund dafür ist die erstaunliche Flexibilität, denn Mining-Anlagen können ihre Leistung sehr schnell hoch- oder herunterfahren. Eine neue Studie aus Irland zeigt nun, welchen Nutzen das bei überschüssigem Windstrom haben könnte und wie stark sich das Mining wirtschaftlich auswirken kann. Rettet Bitcoin gestrandete Energie und sorgt für mehr Nachhaltigkeit?
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