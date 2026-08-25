App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Trade Krypto smarter
MiCA konform und reguliert
2,31 T
Hyperliquid-Kurs69,85 1.85%
Bitcoin-Kurs69.016,36 3.87%
Ethereum-Kurs2.142,91 1.64%
XRP-Kurs1,29 1.03%
BNB-Kurs610,08 1.69%
Hyperliquid-Kurs69,85 1.85%
Solana-Kurs86,81 6.78%
TRON-Kurs0,294895 0.00%
Dogecoin-Kurs0,079035 0.13%
Cardano-Kurs0,192451 1.95%
Zcash-Kurs735,95 1.45%
Chainlink-Kurs10,06 1.32%
Pi Network-Kurs0,077147 0.85%
+++Bitcoin über 80.000 US-Dollar – kommt der nächste Schub?+++
"Economic Fury" 

USA verschärfen Iran-Sanktionen – jetzt trifft es auch Bitcoin-Adressen

Die USA verschärfen ihre Sanktionen gegen Iran und nehmen dabei gezielt Kryptowährungen ins Visier. Auch mehrere Krypto-Adressen landen auf der Sanktionsliste.

Dominic Döllel
Teilen
Bitcoin kaufen
Ein Mann in Anzug und Krawatte (US-Finanzminister Scott Bessent) steht vor mehreren amerikanischen Flaggen und lächelt von einem Podium mit einem Mikrofon, als der US-Finanzminister neue Bitcoin-Regelungen ankündigt.

Beitragsbild: picture alliance

 | Scott Bessent macht ernst

Die US-Regierung nimmt bei ihren Sanktionen gegen Iran verstärkt Kryptowährungen ins Visier. Finanzminister Scott Bessent kündigte am gestrigen 24. August neue Sekundärsanktionen an, die Einnahmequellen des Landes treffen sollen. Neben digitalen Assets richten sich die Maßnahmen gegen Technologie, Luftfahrt, Gold und Schifffahrt.

“Diese Maßnahmen weiten das Risiko von Sekundärsanktionen für jeden aus, der töricht genug ist, weiterhin Geschäfte mit diesem Regime zu machen”, sagte Bessent. Zugleich wolle die Regierung die Durchsetzung der Sanktionen beschleunigen.

USa weiten “Economic Fury” aus

Das US-Finanzministerium stimmt das weitere Vorgehen laut Bessent mit dem Außenministerium, dem Militär und internationalen Partnern ab. Für betroffene Staaten gelten demnach konkrete Fristen, innerhalb derer von den USA identifizierte Aktivitäten eingestellt werden sollen.

Lest auch
"Economic Fury" Krypto-Krieg gegen Iran: USA sanktionieren weitere Börsen

Die Maßnahmen sind Teil der Kampagne “Economic Fury” der Trump-Regierung gegen iranische Finanznetzwerke. Die USA hatten zuvor unter anderem Einnahmen aus dem Ölgeschäft und die Schifffahrt ins Visier genommen. Auch der Krypto-Sektor rückte dabei stärker in den Fokus.

Im Juni sanktionierten die USA Nobitex, die größte iranische Krypto-Börse. Nach Angaben der US-Regierung spielte die Plattform eine wichtige Rolle bei der Umgehung von Sanktionen, der Terrorismusfinanzierung und bei Transaktionen mit Verbindungen zu den iranischen Revolutionsgarden. Bis Mai hatten die USA laut Bessent zudem Kryptowährungen im Wert von fast einer Milliarde US-Dollar aus Iran beschlagnahmt.

Bitcoin-Adressen auf der Sanktionsliste

Die am Montag vorgestellten Sanktionen umfassen auch mehrere Krypto-Adressen. Darunter befinden sich Adressen mit Verbindung zu Arman Kahzadian. Nach Angaben des US-Finanzministeriums erlangte Kahzadian 2023 die Kontrolle über eine Wallet, die Bitcoin im Wert von mehr als 30.000 US-Dollar enthielt.

Mit den neuen Maßnahmen erweitert Washington damit den Kreis möglicher Sanktionsziele auf Akteure, die über digitale Assets Geschäfte mit dem Iran abwickeln oder entsprechende Einnahmequellen unterstützen.

Erst im Juli haben die USA HormuzSafe wegen mutmaßlicher Bitcoin-Zahlungen für Schiffsversicherungen in der Straße von Hormus sanktioniert. Mehr dazu hier: Bitcoin-Zahlungen für Schiffe? USA verhängen neue Iran-Sanktionen.

Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Dr. André Dragosch, im Hintergrund eine Bitcoin-Münze
Fünf Fragen, fünf AntwortenSteigt der Bitcoin-Kurs auf 10 Millionen US-Dollar? Was bis 2040 passieren müsste
Blockchain-Vergleich
On-Chain-DatencheckBitcoin, Ethereum, Solana oder XRP: Welche Blockchain wird wirklich genutzt?
HYPE vs LIT: Welcher Token gewinnt das Duell?
Perpetual Futures auf dem VormarschHyperliquid vor dem US-Durchbruch? Das bedeutet Trumps Ankündigung für HYPE und LIT
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
POL (ex-MATIC)
0,103989
13.30%
Injective
5,11
11.46%
Bitway
0,390101
8.50%
Solana
86,81
6.78%
Kaspa
0,025835
6.51%
Jupiter
0,189554
6.12%
Monero
378,98
4.93%
Rain
0,012577
4.90%
Render
1,33
4.81%
Worldcoin
0,356064
4.46%
Ether.fi
0,508839
-7.91%
Aave
112,67
-7.40%
Lighter
2,95
-4.51%
Ethena
0,133174
-4.48%
Pump.fun
0,004155
-3.06%
Cosmos Hub
1,32
-2.65%
World Liberty Financial
0,049406
-2.45%
Flare
0,005927
-2.29%
Arbitrum
0,083629
-1.86%
Morpho
2,30
-1.80%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren