Coinbase bringt Aktien von Apple und Nvidia auf die Base Blockchain und macht sie rund um die Uhr handelbar. Doch was unterscheidet die Token von bisherigen Aktienprodukten?

Apple und Nvidia rund um die Uhr handeln? Coinbase macht es möglich

Apple und Nvidia rund um die Uhr handeln? Coinbase macht es möglich

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Coinbase startet tokenisierte US-Aktien auf der Blockchain Base. â³

Nutzer außerhalb der USA können rund um die Uhr Onchain handeln. â³

Aktien von Apple und Nvidia sind bereits verfügbar. â³

Weitere tokenisierte Aktien und Real World Assets sollen folgen.

Coinbase hat die ersten tokenisierten US-Aktien auf seiner Blockchain Base gestartet. Zum Auftakt stehen unter anderem Aktien von Apple und Nvidia zur Verfügung. Berechtigte Nutzer außerhalb der USA können die Wertpapiere direkt in einer eigenen Wallet halten und rund um die Uhr Onchain handeln.

Die Aktien werden über den von Coinbase entwickelten B20-Standard als Token ausgegeben. Nach Angaben von Base steht hinter jedem Token eine echte Aktie, die im Verhältnis eins zu eins hinterlegt ist.

So funktionieren die Aktien-Token auf Base

Institutionelle Market Maker kaufen zunächst die zugrunde liegenden Aktien. Anschließend werden diese bei Alpaca verwahrt, einem regulierten Broker und Custodian. Die Verwahrung erfolgt laut Base in einer insolvenzgeschützten Struktur unter Aufsicht der Finanzbehörde des Abu Dhabi Global Market (ADGM).

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“Wer den Token hält, hält einen direkten Anspruch auf die Aktie”, schreibt Base in einem Blogbeitrag. Nach ihrer Ausgabe lassen sich die B20-Token ohne Whitelist zwischen Wallets übertragen und auf unterstützten Handelsplätzen wie Aerodrome handeln.

Der B20-Standard erweitert ERC-20 und soll dadurch mit bestehenden Wallets, Routern und DeFi-Protokollen kompatibel sein. Dividenden und Aktiensplits werden über einen Onchain-Multiplikator berücksichtigt. Die Anzahl der Token in einer Wallet verändert sich dadurch nicht.

Coinbase will Aktien in DeFi integrieren

Die Token sollen sich nicht auf den Handel beschränken. Base nennt etwa die Möglichkeit, tokenisierte Nvidia-Aktien bei Aave als Sicherheit für einen Onchain-Kredit zu verwenden. Apple-Aktien könnten wiederum dezentral bereitgestellt werden, um damit Erträge zu erzielen.

Coinbase sieht darin einen zentralen Unterschied zum klassischen Wertpapierdepot. “Traditionelle Aktien liegen ungenutzt in einem Brokerage-Konto”, heißt es. Auf Base sollen sie dagegen als programmierbare Vermögenswerte in DeFi-Anwendungen eingebunden werden können.

Das aktuelle Angebot ist erst der Anfang. Weitere tokenisierte Aktien sollen laut Base in den kommenden Wochen hinzukommen. Auch andere Real World Assets sollen künftig auf der Blockchain verfügbar werden. “Let’s build”, so Base.