Die Handelsaktivität am Krypto-Markt ist zuletzt kräftig gestiegen. Doch vom früheren Rekordniveau sind zentrale Börsen noch weit entfernt. Wohin verschiebt sich das Geschäft?

"Kryptowährungen sind eine der stärksten Anlageklassen"

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Anleger kehren zurück: Handelsvolumen zentralisierter Krypto-Börsen hat sich verdoppelt. â³

BISON verzeichnet 260 Prozent mehr Handelsvolumen in der letzten Woche. â³

Bitcoin und Ethereum zeigen signifikante Kursgewinne. â³

Zukünftige Impulse könnten durch US-Regulierung und Geldpolitik entstehen. â³

Die kräftigen Kursbewegungen am Krypto-Markt haben Anleger zurück an die Börsen gebracht. Das Handelsvolumen zentralisierter Krypto-Börsen hat sich innerhalb von fünf Tagen verdoppelt. Zuletzt wurden täglich mehr als 37 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Vom Zwölfmonatshoch bei 105 Milliarden US-Dollar ist der Markt dennoch weit entfernt. Im August summiert sich das Handelsvolumen bislang auf 490 Milliarden US-Dollar. Im Juli waren es 670 Milliarden US-Dollar.

Das Handelsvolumen auf Börsen steigt rapide I Quelle: The Block

Für zentralisierte Börsen dürfte steigende Nachfrage künftig nicht automatisch im gleichen Umfang steigende Handelsvolumen bedeuten. Neben ETFs gewinnen dezentrale Handelsplattformen wie Hyperliquid und Lighter Marktanteile. Bei kleineren Altcoins bleiben zentrale Börsen dagegen wichtig. Schnelle Listings, liquide Handelspaare und die Infrastruktur für Token mit geringer Marktkapitalisierung lassen sich über ETF-Strukturen bislang kaum abbilden.

BISON meldet 260 Prozent mehr Handelsvolumen

Auch bei BISON hat die gestiegene Marktaktivität deutliche Spuren hinterlassen. “Unsere Auswertungen zeigen, dass das Handelsvolumen bei BISON in der vergangenen Woche um 260 Prozent über dem Niveau der Vorwoche lag”, erklärt Dr. Ulli Spankowski, CEO und Co-Founder von BISON, in einem Statement, das BTC-ECHO vorliegt.

Bitcoin gewann in diesem Zeitraum mehr als 25 Prozent, Ethereum über 30 Prozent. Der Altcoin-Markt, gemessen an der gesamten Marktkapitalisierung ohne Bitcoin und Ethereum, legte um rund 13 Prozent zu.

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Das liegt vornehmlich an Impulsen aus den USA. Die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen erreichte ein 19-Jahres-Hoch. Nach angekündigten Rückkäufen langlaufender Anleihen durch das US-Finanzministerium gingen die Renditen zurück. Zusätzlich verstärkten geschlossene Short-Positionen die Aufwärtsbewegung am Krypto-Markt.

Wodurch Bitcoin jetzt weiter steigen könnte

Für die kommenden Wochen sieht Spankowski mögliche Impulse durch die US-Regulierung und die Geldpolitik. Der Digital Asset Market Clarity Act könnte erneut in den Fokus rücken. Auch Signale zur künftigen Zinspolitik der US-Notenbank dürften für Krypto-Anleger relevant werden. Mehr dazu hier: Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

“Die vergangene Woche zeigt: Trotz temporärer Rücksetzer sind Kryptowährungen eine der stärksten Anlageklassen der vergangenen Jahre” sagt Spankowski. Zugleich verweist er auf die fortschreitende Regulierung und das wachsende Interesse von Staaten und Anlegern.