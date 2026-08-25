USDC zeigt nach Monaten der Flaute wieder deutliches Wachstum. Bernstein sieht darin ein starkes Signal. So hoch könnte die Circle-Aktie jetzt steigen.

Circle-Aktie (CRCL) vor dem nächsten Schub? Das spricht jetzt dafür

Circle-Aktie (CRCL) vor dem nächsten Schub? Das spricht jetzt dafür

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… USDC könnte laut Bernstein vor einer neuen Wachstumsphase stehen. â³

Circle-Aktie zeigt bereits eine signifikante Kurssteigerung und wird als potenzieller "Disruptor" wahrgenommen. â³

Der Stablecoin USDC könnte nach Einschätzung von Bernstein vor einer neuen Wachstumsphase stehen. Grund dafür ist vor allem die jüngste Entwicklung des Angebots: Innerhalb von sieben Tagen kamen rund zwei Milliarden US-Dollar hinzu. Die Analysten sprechen in ihrer Analyse von einer “Reflation des digitalen Dollars”. Für Circle, den Emittenten von USDC, sieht Bernstein darin erhebliches Potenzial. Die Investmentbank bestätigt ihr Outperform-Rating für die Aktie und hält an einem Kursziel von 140 US-Dollar fest, was einem Aufwärtspotenzial von rund 60 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs von 88 US-Dollar entspricht.

Warum Bernstein mit weiterem Wachstum für Circle rechnet

Bernstein nennt mehrere Faktoren, die USDC in den kommenden Monaten zusätzlichen Rückenwind geben könnten. Dazu zählen eine stärkere Dynamik am Krypto-Markt, mehr regulatorische Klarheit in den USA, tokenisierte Kapitalmärkte und eine fortschreitende Verwendung von Stablecoins im Zahlungsverkehr.

Potenzial sieht Bernstein außerdem bei Zahlungen durch KI‑Agenten. Hier erkennen die Analysten erste Anzeichen für eine Nutzung von Stablecoins. Auch BTC‑ECHO experimentiert mit dieser Annahme: Vom Leser zum KI-Agenten: AllUnity und BTC-ECHO bauen neue Medieninfrastruktur.

Besonders deutlich fällt die Entwicklung beim Transaktionsvolumen aus. Gemessen am Stablecoin-Transaktionsvolumen kam USDC 2025 laut Bernstein noch auf einen Anteil von rund 40 Prozent. Im bisherigen Jahresverlauf 2026 sind es schon mehr als 60 Prozent. Demnach liegt USDC mittlerweile vor Tethers USDT, obwohl USDT nach Marktkapitalisierung weiterhin der größere Stablecoin ist.

Circle-Aktie hat bereits deutlich zugelegt

An der Börse hat sich die Stimmung rund um Circle aufgehellt. Innerhalb eines Monats ist die Aktie um rund 40 Prozent gestiegen. Das hat auch ARK-Invest-CEO Cathie Wood bemerkt: Trotz eines Kursplus von 84 Prozent seit dem Börsengang zeige der bisherige Verlauf die “Ineffizienz der Aktienmärkte auf kurze Sicht”, schreibt sie auf X. Viele Finanzanalysten seien von Unternehmen wie Visa und Mastercard geprägt und könnten sich Circle als “Disruptor” kaum vorstellen.

CRCL ist in den letzten 30 Tagen enorm gestiegen I Quelle: Tradingview

Zuletzt meldete das Unternehmen für das zweite Quartal 2026 einen Umsatz von 701 Millionen US-Dollar und einen Nettogewinn von 48 Millionen US-Dollar. Beide Kennzahlen liegen über dem Vorjahresniveau.