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5-Prozent-Ziel fest im Blick 

BitMine kauft weiter Ethereum – wird der Konzern zu mächtig für das Netzwerk?

BitMine setzt weiter voll auf Ethereum. Das Unternehmen kommt seinem selbsternannten Ziel immer näher.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt Tom Lee

Beitragsbild: Tom Lee

 | Tom Lee setzt mit seiner Unternehmensstrategie konsequent auf Ethereum

Bitmine Immersion Technologies hat seine Ethereum-Käufe fortgesetzt und rückt damit seinem selbst gesteckten Ziel näher, fünf Prozent des gesamten ETH-Angebots zu kontrollieren. In der Woche bis zum 16. August kaufte das von Tom Lee geführte Unternehmen weitere 9.926 Ether. Der Gesamtbestand steigt damit auf rund 5,82 Millionen ETH, was etwa 4,8 Prozent der derzeit umlaufenden Menge entspricht.

Beim aktuellen Ethereum-Kurs von rund 1.900 US-Dollar sind die Bestände etwa elf Milliarden US-Dollar wert. Allerdings hatte Bitmine einen großen Teil seiner ETH zu deutlich höheren Kursen erworben. Daraus resultieren derzeit nicht realisierte Verluste von mehr als 8,4 Milliarden US-Dollar. An der langfristigen Strategie hält das Unternehmen dennoch fest und hat seit dem Start seiner Ethereum-Treasury im Juni 2025 regelmäßig weitere ETH gekauft.

Ethereum-Staking bringt Bitmine Millionen

Mit 4,8 Prozent des umlaufenden Angebots fehlen Bitmine nur noch rund 0,2 Prozentpunkte zum Fünf-Prozent-Ziel. Tom Lee bezeichnet diese Strategie als “Alchemy of 5 Prozent”. Trotz der hohen Buchverluste setzt das Unternehmen damit weiter darauf, einen erheblichen Anteil des verfügbaren Ethereum-Angebots in seiner Bilanz zu halten.

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Ein großer Teil dieser Bestände liegt dabei nicht ungenutzt in den Wallets: Bitmine hat mehr als fünf Millionen ETH gestakt, die beim derzeitigen Kurs einen Wert von rund 9,6 Milliarden US-Dollar haben. Damit kann das Unternehmen zusätzliche Einnahmen erzielen.

Bei einer zuletzt ausgewiesenen Staking-Rendite von 2,61 Prozent könnten daraus nach Berechnungen von Bitmine jährlich rund 287 Millionen US-Dollar an Staking-Belohnungen entstehen. Diese Einnahmen stehen den erheblichen nicht realisierten Verlusten gegenüber, die durch den Kursrückgang von Ethereum entstanden sind. Für Bitmine bleibt die Entwicklung des Ethereum-Kurses damit entscheidend.

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