App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Trade Krypto smarter
MiCA konform und reguliert
2,56 T
Hyperliquid-Kurs80,21 2.07%
Bitcoin-Kurs76.457,81 2.61%
Ethereum-Kurs2.425,88 1.63%
XRP-Kurs1,36 3.33%
BNB-Kurs692,00 1.56%
Hyperliquid-Kurs80,21 2.07%
Solana-Kurs108,02 3.67%
TRON-Kurs0,297794 0.59%
Dogecoin-Kurs0,085527 2.23%
Cardano-Kurs0,226491 4.07%
Zcash-Kurs1.230,90 0.65%
Chainlink-Kurs12,74 0.51%
Pi Network-Kurs0,080365 0.38%
Solana arbeitet sich zurück 

Solana kommt wieder in Fahrt: Wie weit trägt die Kurserholung jetzt?

Bei Solana sorgen nicht nur neue Kurszonen für Bewegung. Auch rund um Alpenglow gibt es eine wichtige Klarstellung, die viele aber falsch eingeordnet haben.

Louis Blümlein
Teilen
Bitcoin kaufen
Eine Solana-Kryptowährungsmünze steht vor einem blauen Hintergrund mit einem digitalen Aktienchart, auf dem die charakteristischen Candlestick-Muster von Solana zu sehen sind.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Für Solana (SOL) werden die nächsten Wochen spannend

Seitdem Solana im Juni knapp unter 60 US-Dollar gefallen ist, konnte sich der Kurs wieder deutlich erholen und notiert inzwischen wieder bei etwa 120 US-Dollar. Damit hat Solana vom Tief aus fast um hundert Prozent zugelegt. Bis zu den alten Hochs fehlt zwar noch ein gutes Stück, aber dennoch lässt sich bereits wieder mehr Anlegerzuversicht ableiten. Auch einige Updates sorgen derzeit für Aufmerksamkeit sowie mehrere Kursbereiche, die SOL-Investoren in den kommenden Wochen im Blick haben sollte.

Jetzt weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+
  • Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)
  • Fakten statt Fake News
  • Unabhängige & sachliche Berichterstattung
  • Jederzeit kündbar
Flexibel testen
30 Tage
1 €
danach 9,90 € monatlich
Jetzt testen
50 % Rabatt
12 Monate
59,90 €
nur 5,00 € monatlich
Geld sparen
Zahlungsmöglichkeiten
  • VISA
  • PayPal
  • Pay
  • Pay
  • SEPA
Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Das Bild zeigt eine Bitcoin-Münze und Altcoin-Münzen
Helden eines BullenmarktsDer Altcoin-Hype vergeht – Bitcoin bleibt langfristig die stärkere Wahl
Lars Klingbeil vor einem Bitcoin-Motiv mit deutscher Flagge im Hintergrund.
Krypto in DACHBMF will Bitcoin-Haltefrist abschaffen: Diese Folgen drohen Anlegern
Drei Bitcoin-Münzen stehen vor einem Kurschart
KursanalyseBitcoin-Kurs: Behält die bullishe Statistik für Oktober recht?
Solana (SOL) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Solana (SOL) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Solana (SOL) kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Midnight
0,044064
27.62%
LayerZero
1,76
19.07%
Sky
0,082883
17.95%
Worldcoin
0,506702
15.33%
Pump.fun
0,005426
11.97%
Aave
163,44
10.98%
Venice Token
26,57
10.96%
Aptos
0,744078
9.64%
Morpho
2,36
6.27%
MemeCore
0,936976
5.23%
Quant
220,45
-7.37%
Lighter
3,29
-4.77%
Rain
0,010247
-4.75%
JUST
0,112882
-4.40%
XDC Network
0,029997
-4.06%
Stacks
0,325948
-3.92%
Ethena
0,219444
-2.96%
Figure Heloc
0,899640
-1.48%
Aerodrome Finance
0,703312
-1.12%
PancakeSwap
2,28
-0.61%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren