Seitdem Solana im Juni knapp unter 60 US-Dollar gefallen ist, konnte sich der Kurs wieder deutlich erholen und notiert inzwischen wieder bei etwa 120 US-Dollar. Damit hat Solana vom Tief aus fast um hundert Prozent zugelegt. Bis zu den alten Hochs fehlt zwar noch ein gutes Stück, aber dennoch lässt sich bereits wieder mehr Anlegerzuversicht ableiten. Auch einige Updates sorgen derzeit für Aufmerksamkeit sowie mehrere Kursbereiche, die SOL-Investoren in den kommenden Wochen im Blick haben sollte.
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