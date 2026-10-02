Bei Solana sorgen nicht nur neue Kurszonen für Bewegung. Auch rund um Alpenglow gibt es eine wichtige Klarstellung, die viele aber falsch eingeordnet haben.

Solana kommt wieder in Fahrt: Wie weit trägt die Kurserholung jetzt?

Solana kommt wieder in Fahrt: Wie weit trägt die Kurserholung jetzt?

Seitdem Solana im Juni knapp unter 60 US-Dollar gefallen ist, konnte sich der Kurs wieder deutlich erholen und notiert inzwischen wieder bei etwa 120 US-Dollar. Damit hat Solana vom Tief aus fast um hundert Prozent zugelegt. Bis zu den alten Hochs fehlt zwar noch ein gutes Stück, aber dennoch lässt sich bereits wieder mehr Anlegerzuversicht ableiten. Auch einige Updates sorgen derzeit für Aufmerksamkeit sowie mehrere Kursbereiche, die SOL-Investoren in den kommenden Wochen im Blick haben sollte.

Jetzt weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)

Fakten statt Fake News

Unabhängige & sachliche Berichterstattung

Jederzeit kündbar Flexibel testen 30 Tage 1 € danach 9,90 € monatlich Jetzt testen 50 % Rabatt 12 Monate 59,90 € nur 5,00 € monatlich Geld sparen Zahlungsmöglichkeiten VISA



Pay Pal

Pay

Pay

SEPA Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.