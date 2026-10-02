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Zero-Knowledge 

Ethereum startet privates Bezahlsystem für anonyme KI-Zahlungen

Die Ethereum-Foundation will KI-Abfragen von der Bezahlung entkoppeln. Wie das neue Bezahlsystem funktioniert und wo die Grenzen liegen.

Jan-Malte Minnerup
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Ethereum-Gründer Vitalik Buterin

Beitragsbild: picture alliance

 | Ethereum baut sein Ökosystem immer weiter aus

Wer für einen KI-Dienst bezahlt, hinterlässt normalerweise eine Verbindung zwischen seiner Zahlung und der anschließenden Nutzung. Die Ethereum Foundation hat mit dem Open Anonymity Project nun das Bezahlsystem zkAPI entwickelt, um diese Verbindung aufzubrechen. Das neue System läuft bereits auf dem Ethereum-Mainnet und ermöglicht es Nutzern, für KI- und andere API-Dienste zu bezahlen, ohne dass der Anbieter die einzelne Zahlung einer bestimmten Einzahlung zuordnen kann.

Trennung der Zahlung von KI-Anfragen

Möglich machen das Zero-Knowledge-Proofs, bei denen Nutzer ETH oder USDC in einem Smart Contract auf Ethereum hinterlegen. Anschließend können sie kryptografisch nachweisen, dass sie über ausreichendes Guthaben verfügen. Für jeden API-Aufruf wird dann ein Teil des hinterlegten Guthabens verwendet und der jeweilige Anbieter erhält im Anschluss einen kryptografischen Nachweis über die gültige Bezahlung.

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Auf diese Weise verhindert das System, dass sich einzelne Anfragen allein über die Zahlungshistorie einem bestimmten Nutzer zuordnen lassen. Andere Informationen wie IP-Adressen oder die Inhalte einer Anfrage können allerdings weiterhin Rückschlüsse auf einen Nutzer ermöglichen. zkAPI konzentriert sich stattdessen darauf, die finanzielle Verbindung zwischen Einzahlung und Nutzung zu verbergen.

Mehr als nur KI

Die Ethereum Foundation sieht deshalb auch Anwendungen außerhalb künstlicher Intelligenz als relevant für das neue Projekt. Das System könnte beispielsweise für VPN-Zugänge oder andere kostenpflichtige APIs eingesetzt werden, bei denen Nutzer bezahlen müssen, ohne ihre Zahlungshistorie gegenüber dem Anbieter offenzulegen. Der größte Zukunftsmarkt der neuen Technologie könnte die Anwendung bei autonomen KI-Agenten werden, die selbstständig digitale Dienstleistungen einkaufen und bezahlen.

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