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Kursanalyse 

Bitcoin-Kurs: Kommt es zu einem unerwünschten Rücksetzer?

Bitcoin (BTC) ist mit einem Donnerschlag zurück an der 80.000 US-Dollar. Diese Kursanalyse verrät alle charttechnisch relevanten Marken.

Stefan Lübeck
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Ein Bulle und ein Bär ringen um einen Stapel Bitcoin-Münzen

Beitragsbild: Shutterstock

 | Der Bitcoin-Kurs probiert die 80.000 US-Dollar zurückzuerobern

Der Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) droht nach dem stärksten Wochenanstieg seit 2023 kurzfristig die Puste auszugehen. Die Bullen scheiterten in den letzten Handelstagen mehrfach bei dem Versuch das Verlaufshoch aus dem Mai zu durchbrechen. Derweil notiert das Stimmungsbarometer mit einem Wert von 73 im Gierbereich, was die Gefahr einer Kurskonsolidierung zusätzlich erhöht. Ob es der Käuferseite gelingt, eine bullishe Trendfortsetzung zu starten oder die Market Maker den Kurs gen Süden schicken werden, um die hohe Anzahl an gehebelten Long-Positionen im Markt zu liquidieren, dürfte sich zeitnah entscheiden. Anleger müssen daher folgende Kursniveaus im Blick behalten.

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