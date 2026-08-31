Nicht jeder Memecoin profitiert gleich stark von einem Bullrun. Unser Vergleich zeigt, welche Coins aktuell die besten Voraussetzungen haben.

Memecoin-Comeback: Welche Coins im neuen Bullrun die besten Chancen haben

Memecoin-Comeback: Welche Coins im neuen Bullrun die besten Chancen haben

Entweder man hasst sie oder man liebt sie. Memecoins gehören zu den umstrittensten Anlageklassen am Krypto-Markt, mit teils absurd hohen Kursgewinnen innerhalb eines Bullruns und dem gleichzeitigen Totalverlust bei den meisten von ihnen. Nach Monaten des Bärenmarktes kommen die hochspekulativen Token durch die jüngsten Erholungen am Krypto-Markt wieder aus ihrer Versenkung heraus. Ein Vergleich der bekanntesten Memecoins mit ihren unterschiedlichen Dynamiken zeigt dabei, welche aktuell die besten Chancen haben, wenn der Bullrun tatsächlich weitergeht.

Jetzt weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)

Stark werbereduziert Flexibel 30 Tage 1 € danach 9,90 € monatlich Jetzt testen 50 % Rabatt 12 Monate 59,90 € nur 5,00 € monatlich Geld sparen Zahlungsmöglichkeiten VISA



Pay Pal

Pay

Pay

SEPA Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.