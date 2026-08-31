Entweder man hasst sie oder man liebt sie. Memecoins gehören zu den umstrittensten Anlageklassen am Krypto-Markt, mit teils absurd hohen Kursgewinnen innerhalb eines Bullruns und dem gleichzeitigen Totalverlust bei den meisten von ihnen. Nach Monaten des Bärenmarktes kommen die hochspekulativen Token durch die jüngsten Erholungen am Krypto-Markt wieder aus ihrer Versenkung heraus. Ein Vergleich der bekanntesten Memecoins mit ihren unterschiedlichen Dynamiken zeigt dabei, welche aktuell die besten Chancen haben, wenn der Bullrun tatsächlich weitergeht.
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