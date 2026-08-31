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Memecoin-Comeback: Welche Coins im neuen Bullrun die besten Chancen haben

Nicht jeder Memecoin profitiert gleich stark von einem Bullrun. Unser Vergleich zeigt, welche Coins aktuell die besten Voraussetzungen haben.

Jan-Malte Minnerup
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Memecoins im Check

Beitragsbild: Fotomontage

 | Ein Vergleich der größten Memecoins

Entweder man hasst sie oder man liebt sie. Memecoins gehören zu den umstrittensten Anlageklassen am Krypto-Markt, mit teils absurd hohen Kursgewinnen innerhalb eines Bullruns und dem gleichzeitigen Totalverlust bei den meisten von ihnen. Nach Monaten des Bärenmarktes kommen die hochspekulativen Token durch die jüngsten Erholungen am Krypto-Markt wieder aus ihrer Versenkung heraus. Ein Vergleich der bekanntesten Memecoins mit ihren unterschiedlichen Dynamiken zeigt dabei, welche aktuell die besten Chancen haben, wenn der Bullrun tatsächlich weitergeht.

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