Bitcoin hat sich in den vergangenen Wochen mit einer starken Rally zurückgemeldet und damit wieder ordentlich Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Nach dem schnellen Anstieg ist zuletzt etwas Ruhe eingekehrt, doch mehrere On-Chain-Signale sprechen dafür, dass die Bewegung noch nicht vorbei ist. Vor allem ein lange abwesender Momentum-Indikator macht nun Hoffnung.
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