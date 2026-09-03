Bitcoin legt eine Pause ein, doch im Hintergrund drehen wichtige Signale. Eine Zone könnte bei der nächsten Korrektur besonders wichtig werden.

Bitcoin-Kurs vor neuem Schub? Dieses Signal gab es 8 Monate nicht

Bitcoin-Kurs vor neuem Schub? Dieses Signal gab es 8 Monate nicht

Bitcoin hat sich in den vergangenen Wochen mit einer starken Rally zurückgemeldet und damit wieder ordentlich Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Nach dem schnellen Anstieg ist zuletzt etwas Ruhe eingekehrt, doch mehrere On-Chain-Signale sprechen dafür, dass die Bewegung noch nicht vorbei ist. Vor allem ein lange abwesender Momentum-Indikator macht nun Hoffnung.

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