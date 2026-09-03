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Trump sorgt für neue Hoffnung – bekommt Krypto jetzt freie Bahn?

Der Iran-Krieg bleibt ein Risiko für die Märkte. Neue Signale aus Trumps Umfeld könnten Krypto nun Rückenwind geben.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt Donald Trump

Beitragsbild: picture alliance

 | Der Iran-Krieg beschäftigt die Märkte seit Monaten

Nach einer ruhigen Phase ist der Konflikt zwischen den USA und dem Iran wieder aufgeflammt. Donald Trump erklärte am Mittwoch, dass die USA neue Angriffe auf iranische Ausrüstung entlang der Straße von Hormus durchgeführt und dabei schwere Schäden angerichtet hätten. Zugleich machte der US-Präsident deutlich, dass Washington jederzeit bereit sei, weitere Angriffe durchzuführen.

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