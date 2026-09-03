Der Iran-Krieg bleibt ein Risiko für die Märkte. Neue Signale aus Trumps Umfeld könnten Krypto nun Rückenwind geben.

Trump sorgt für neue Hoffnung – bekommt Krypto jetzt freie Bahn?

Trump sorgt für neue Hoffnung – bekommt Krypto jetzt freie Bahn?

Nach einer ruhigen Phase ist der Konflikt zwischen den USA und dem Iran wieder aufgeflammt. Donald Trump erklärte am Mittwoch, dass die USA neue Angriffe auf iranische Ausrüstung entlang der Straße von Hormus durchgeführt und dabei schwere Schäden angerichtet hätten. Zugleich machte der US-Präsident deutlich, dass Washington jederzeit bereit sei, weitere Angriffe durchzuführen.

Jetzt weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)

Fakten statt Fake News

Unabhängige & sachliche Berichterstattung

Jederzeit kündbar Flexibel testen 30 Tage 1 € danach 9,90 € monatlich Jetzt testen 50 % Rabatt 12 Monate 59,90 € nur 5,00 € monatlich Geld sparen Zahlungsmöglichkeiten VISA



Pay Pal

Pay

Pay

SEPA Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.