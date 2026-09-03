Solana oder Ethereum: Die Frage, welche Kryptowährung langfristig die besseren Karten hat, wird den Krypto-Space noch länger begleiten. Hier stehen sich zwei ähnliche und doch grundverschiedene Projekte gegenüber. Ethereum, die Wette auf die Tokenisierung, und Solana als Wette auf Mainstream-Adoption. Instis gegen Retail: So einfach ist die Unterscheidung dann doch nicht. Zumindest mit Blick auf die aktuellen Geldströme lässt sich jedoch recht eindeutig sagen, welches Projekt mehr Kapital anzieht. Für künftige Bewertungen könnte das entscheidend sein.
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