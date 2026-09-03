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Solana gegen Ethereum: Wohin fließt das neue Kapital?

Solana hat Ethereum bereits vielfach abgehängt. Bei Anlegern fällt die Wahl aber nach wie vor eindeutig aus. Könnte sich das künftig ändern?

Moritz Draht
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Zwei physische Münzen, die die Kryptowährung Ethereum und Solana repräsentieren, stehen aufrecht auf Münzstapeln, mit einem verschwommenen Finanzdiagramm im Hintergrund.

Beitragsbild: Shutterstock, Fotomontage

 | Solana oder Ethereum: Wer macht das Rennen?

Solana oder Ethereum: Die Frage, welche Kryptowährung langfristig die besseren Karten hat, wird den Krypto-Space noch länger begleiten. Hier stehen sich zwei ähnliche und doch grundverschiedene Projekte gegenüber. Ethereum, die Wette auf die Tokenisierung, und Solana als Wette auf Mainstream-Adoption. Instis gegen Retail: So einfach ist die Unterscheidung dann doch nicht. Zumindest mit Blick auf die aktuellen Geldströme lässt sich jedoch recht eindeutig sagen, welches Projekt mehr Kapital anzieht. Für künftige Bewertungen könnte das entscheidend sein.

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