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Kreditkarten-Trick bei Robinhood? Memecoin-Käufe sorgen für Ärger

Ein technisches Detail im Kartennetzwerk macht Memecoins zum Sammlerstück. Jetzt beschäftigen sich sogar die Behörden mit dem Fall.

Jan-Malte Minnerup
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Grüne Robinhood-Anzeigen mit Blockchain-Themen werden auf großen digitalen Plakatwänden am Times Square in New York City gezeigt, wobei auf der linken Plakatwand ein Nasdaq-Zeichen zu sehen ist.

Beitragsbild: picture alliance

 | Einstufung von Memecoins als digitale Güter sorgt für Diskussionen.

Memecoins kaufen und dafür auch noch am Cashback-Programm der Kreditkartenanbieter profitieren? Eigentlich sollte dieser Vorgang nicht möglich sein, dennoch funktioniert er derzeit offenbar über die Robinhood Wallet und die Einstufung der Transaktion sorgt jetzt für Ärger.

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