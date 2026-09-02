Ein technisches Detail im Kartennetzwerk macht Memecoins zum Sammlerstück. Jetzt beschäftigen sich sogar die Behörden mit dem Fall.

Kreditkarten-Trick bei Robinhood? Memecoin-Käufe sorgen für Ärger

Kreditkarten-Trick bei Robinhood? Memecoin-Käufe sorgen für Ärger

Memecoins kaufen und dafür auch noch am Cashback-Programm der Kreditkartenanbieter profitieren? Eigentlich sollte dieser Vorgang nicht möglich sein, dennoch funktioniert er derzeit offenbar über die Robinhood Wallet und die Einstufung der Transaktion sorgt jetzt für Ärger.

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