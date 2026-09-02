App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Trade ohne Eigenrisiko
Zeige deine Performance & werde Funded-Trader!
2,28 T
Hyperliquid-Kurs72,00 -0.86%
Bitcoin-Kurs66.816,33 -1.93%
Ethereum-Kurs2.083,97 -2.51%
XRP-Kurs1,16 -3.12%
BNB-Kurs592,72 -0.75%
Hyperliquid-Kurs72,00 -0.86%
Solana-Kurs86,26 -3.89%
TRON-Kurs0,277681 -2.73%
Dogecoin-Kurs0,070526 -2.27%
Cardano-Kurs0,170978 -2.00%
Zcash-Kurs719,00 -3.37%
Chainlink-Kurs9,71 -1.96%
Pi Network-Kurs0,080215 1.56%
Marktupdate 

Zinsangst ist zurück: Bitcoin fällt auf 77.000 US-Dollar

Am Anleihenmarkt wächst der Druck und die Erwartung an die Fed verändert sich deutlich. Gleich zwei Termine bestimmen heute dir Richtung für Bitcoin.

Jan-Malte Minnerup
Teilen
Bitcoin kaufen
Ein Bildschirm über dem Eingang zur Technologiebörse Nasdaq zeigt Elon Musk und SpaceX-Mitarbeiter beim Börsengang.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Der Bitcoin-Kurs bewegt sich vor den neuen US-Arbeitsmarktdaten leicht nach unten. Am Nachmittag könnte neue Volatilität in den Markt kommen.

Die Erholung am Krypto-Markt bekommt einen Dämpfer und Bitcoin rutscht wieder in Richtung der 77.000 US-Dollar. Auch Ethereum gibt nach und fällt auf 2.400 US-Dollar und Solana kämpft um die psychologisch wichtige 100 US-Dollar-Zone. Der Gegenwind kommt dabei vor allem vom makroökonomischen Umfeld.

Steigende Renditen setzten Bitcoin zu

Die Gründe für die anhaltende Konsolidierung sind derzeit auf dem Anleihenmarkt zu suchen, wo die zehnjährigen Staatsanleihen mit einem Anstieg auf knapp 4,8 Prozent auf den höchsten Stand seit Ende 2023 gestiegen sind. Zudem klettert der US-Dollar Währungsindex DXY auf ein Zwei-Wochen-Hoch. Diese Kombination ist für Risikoassets besonders unangenehm und macht sie weniger attraktiv. Zusätzlich verstärkt wird durch dies durch den weiterhin hohen Ölpreis.

Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Fed im September deutlich gestiegen I GME Group

Nach den zuletzt wieder zurückgekehrten Sorgen vor Angebotsausfällen im Zuge neuer Eskalationen zwischen den USA und dem Iran kostet Brent jetzt knapp 96 US-Dollar je Barrel. Damit wächst auch die Angst vor einem erneuten Inflationsschub und die Marktteilnehmer rechnen inzwischen mit einer 68-prozentigen Wahrscheinlichkeit mit einer Zinserhöhung im September. Vor einer Woche waren es gerade einmal 40 Prozent.

Heute entscheidet der US-Arbeitsmarkt

Ob sich die Zinsangst weiter verschärft, könnte bereits am Nachmittag entschieden werden, wenn um 14:15 Uhr deutscher Zeit die Arbeitsmarktdaten für die USA veröffentlicht werden. Nach 44.000 neuen Stellen im Juli, erwarten Ökonomen im Durchschnitt aktuell einen Zugewinn von 47.000 neuen Stellen. Der Finanzriese Goldman Sachs erwartet indes sogar einen Zugewinn von 55.000 neuen Stellen, was für einen robusteren Arbeitsmarkt sprechen und der Fed mehr Spielraum im Kampf gegen die Inflation geben würde. Ein überraschend schwacher Bericht könnte die Zinserwartungen dagegen wieder etwas dämpfen.

Lest auch
Bitcoin aktuell Bitcoin im September: 3 Gründe, warum der BTC-Kurs weiter steigen könnte

Um 20:00 Uhr folgt mit dem Beige Book dann schon ein weiterer Bericht der US-Notenbank. Darin fassen die zwölf regionalen Fed-Bezirke ihre Einschätzungen zur aktuellen Wirtschaftslage zusammen und der Markt dürfte vor allem auf die Folgen der gestiegenen Energiepreise sowie die Geschäftserwartungen der Unternehmen schauen.

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Bitcoin-Münze vor Spätsommerhintergrund
Bitcoin aktuellBitcoin im September: 3 Gründe, warum der BTC-Kurs weiter steigen könnte
Eine physische Ethereum-Münze steht aufrecht vor einem digitalen Bildschirm, der schwankende Ethereum-Finanzcharts anzeigt.
KursanalyseEthereum-Analyse: Kann der Kurs die Aufwärtsbewegung fortsetzen?
Bitcoin-Münzen
Krypto-Markt dreht aufBitcoin-ETFs auf Erholungskurs: Anleger schlagen wieder zu
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Filecoin
0,683438
14.81%
Uniswap
5,35
11.29%
Sky
0,061708
9.23%
Curve DAO
0,327223
6.51%
Bitway
0,373486
6.50%
Aave
115,60
5.57%
Internet Computer
2,21
5.55%
Quant
55,81
5.18%
Figure Heloc
0,900376
4.38%
Ethena
0,137139
4.36%
Canton
0,098144
-7.53%
Official Trump
1,96
-6.09%
Flare
0,005677
-5.71%
NEAR Protocol
1,62
-5.15%
Venice Token
14,03
-4.87%
Pump.fun
0,003711
-4.67%
Gram (prev. Toncoin)
1,14
-4.54%
Bittensor
190,39
-4.33%
KuCoin
6,00
-4.20%
Lighter
3,01
-4.05%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren