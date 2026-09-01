Die Kryptowährung Ethereum (ETH) rangiert in den letzten Handelstagen richtungslos seitwärts. Bisher gelang es der Käuferseite nicht, den nächsten bullishen Ausbruch zu initiieren. Der Ether-Kurs notiert weiterhin im Bereich der Verlaufshochs aus dem April bei aktuell 2.445 US-Dollar. Bereits in den kommenden Handelstagen ist mit einer Vorentscheidung zu rechnen. Anleger sollten folgende Chartniveaus auf der Ober- und Unterseite nun genau im Blick behalten.
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