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Kursanalyse 

Ethereum-Analyse: Kann der Kurs die Aufwärtsbewegung fortsetzen?

Die Kryptowährung Ethereum (ETH) legt eine Verschnaufpause ein. Für eine neue Trenddynamik müssen laut Chart die folgenden Kursmarken pulverisiert werden.

Stefan Lübeck
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Eine physische Ethereum-Münze steht aufrecht vor einem digitalen Bildschirm, der schwankende Ethereum-Finanzcharts anzeigt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Kryptowährung Ethereum (ETH) steht vor einer Richtungsentscheidung

Die Kryptowährung Ethereum (ETH) rangiert in den letzten Handelstagen richtungslos seitwärts. Bisher gelang es der Käuferseite nicht, den nächsten bullishen Ausbruch zu initiieren. Der Ether-Kurs notiert weiterhin im Bereich der Verlaufshochs aus dem April bei aktuell 2.445 US-Dollar. Bereits in den kommenden Handelstagen ist mit einer Vorentscheidung zu rechnen. Anleger sollten folgende Chartniveaus auf der Ober- und Unterseite nun genau im Blick behalten.

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