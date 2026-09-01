Hyperliquid ist für US-Kunden bis heute gesperrt. Über die Kraken-Mutter Payward könnte sich das ändern. Gleichzeitig rücken beide Seiten an anderer Stelle zusammen.

Wagt Hyperliquid jetzt den Markteintritt in den USA?

Wagt Hyperliquid jetzt den Markteintritt in den USA?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Hyperliquid Labs verhandelt mit Payward über den Markteintritt in den USA. â³

US-Trader könnten über Bitnomial Zugang zu Perpetual-Futures erhalten. â³

Der Zugang ist aufgrund regulatorischer Anforderungen bislang gesperrt.

Hyperliquid-App bleibt für amerikanische Nutzer weiterhin nicht verfügbar. â³

Hyperliquid Labs verhandelt fortgeschritten mit Payward, dem Mutterkonzern der Krypto-Börse Kraken, über einen Eintritt in den US-Markt. Das berichtet Bloomberg unter Berufung auf Insider. Registrierte US-Trader sollen über Paywards Tochter Bitnomial Zugang zu ausgewählten Perpetual-Futures erhalten, die an Hyperliquid-Märkte gekoppelt sind.

Für Hyperliquid wäre es der erste Zugang zum größten Krypto-Markt der Welt. Bitnomial ist eine CFTC-lizenzierte Derivatebörse samt Clearingstelle, die Payward im Mai für bis zu 550 Millionen US-Dollar übernommen hatte. Ein Vorschlag zur Struktur liegt der Aufsichtsbehörde bereits vor, die Genehmigung steht aus. Beide Unternehmen wollten sich nicht gegenüber Bloomberg äußern.

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Warum der Umweg nötig ist

Hyperliquid ist für US-Kunden bislang gesperrt. Das hat regulatorische Gründe und hängt auch mit dem dezentralen Aufbau der Plattform zusammen. Aufsichtsbehörden sehen darin ein Risiko für Manipulation. Über Bitnomial käme genau der regulierte Betreiber ins Spiel, den die CFTC verlangt. Auslöser der Gespräche war eine Aussage von Präsident Donald Trump am 19. August, wonach die Behörde an einem konformen US-Zugang für Hyperliquid arbeite.

Wichtig für Anleger: Die Hyperliquid-App selbst bliebe für Amerikaner gesperrt. Über Bitnomial wäre nur ein Teil des Angebots zugänglich. Exotische Märkte aus dem HIP-3-Framework wie Rohstoffe oder Pre-IPO-Werte gehören laut Bloomberg nicht dazu.

Parallel rücken beide Seiten an anderer Stelle zusammen. Die Handelsplattform Silhouette startete am Dienstag ein System auf Hyperliquid, über das sich xStocks handeln lassen, Paywards tokenisierte Aktien. Erst vor zwei Wochen hatte Kraken klassische US-Aktien und ihre tokenisierten Varianten in einem Konto zusammengeführt.

Auf die Gerüchte reagierte HYPE zunächst mit einem verhaltenen Anstieg von knapp 1,4 Prozent. In den letzten zwei Handelsstunden stieg der Coin in der Spitze auf über 84 US-Dollar, prallte dann jedoch deutlich ab und handelt zum Zeitpunkt des Schreibens bei 83,19 US-Dollar.