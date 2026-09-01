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Krypto-Markt dreht auf 

Bitcoin-ETFs auf Erholungskurs: Anleger schlagen wieder zu

Bitcoin profitiert aktuell auch von der Nachfrage institutioneller Investoren. Erneut flossen Hunderte Millionen US-Dollar in die Spot ETFs.

Moritz Draht
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Beitragsbild: Shutterstock

 | Bitcoin-ETFs verzeichnen weiter hohe Zuflüsse

Nach den Abflüssen zum Wochenschluss verzeichneten die Bitcoin-Spot-ETFs zu Beginn dieser Woche wieder deutliche Nettozuflüsse. Laut SoSoValue-Daten flossen 216 Millionen US-Dollar in die Fonds. Damit lagen die Zuflüsse leicht über den Abflüssen von rund 202 Millionen US-Dollar vom Freitag und knüpften an die zuvor neun Tage andauernde Zuflussserie an.

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