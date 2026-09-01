Mit einem zweistelligen Tagesplus zählt Arbitrum aktuell zu den stärksten Altcoins. Ein möglicher Kurstreiber: die Robinhood Chain.

Arbitrum schießt nach oben: Was Robinhood damit zu tun hat

Arbitrum schießt nach oben: Was Robinhood damit zu tun hat

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Arbitrum verzeichnet einen Kursanstieg von rund 23 Prozent und zählt zu den Top-Performern. â³

Die Robinhood Chain trägt zur Kursdynamik bei, indem sie Einnahmen ins Arbitrum-Ökosystem leitet. â³

Für Arbitrum geht es kräftig nach oben. Mit einem Tagesplus von rund 23 Prozent zählt ARB aktuell zu den zu den Top-Performern, auf Wochensicht steht inzwischen ein Plus von rund elf Prozent. Der Kurs profitiert dabei einerseits vom wieder deutlich freundlicheren Marktumfeld. Während Bitcoin auf die Marke von 80.000 US-Dollar zusteuert, ist der Fear-and-Greed-Index zuletzt in den Bereich “Greed” vorgedrungen.

JUST IN: Robinhood Chain generated more than $1M in fees over the last 24 hours



As a dedicated Arbitrum chain, 10% of the net protocol revenue flows back to the Arbitrum ecosystem pic.twitter.com/m4yg9jV2wH — Arbitrum (@arbitrum) August 31, 2026

Als möglicher Kurstreiber gilt zudem die Dynamik rund um die Robinhood Chain. Die von Robinhood entwickelte Layer-2-Blockchain basiert auf der Technologie von Arbitrum. Im Rahmen der Zusammenarbeit fließen zehn Prozent der Netto-Protokolleinnahmen zurück in dessen Ökosystem. Wie das Projekt auf X mitteilte, hat die Robinhood Chain innerhalb von 24 Stunden nun erstmals mehr als eine Million US-Dollar an Gebühren erwirtschaftet. Mit der steigenden Nutzung wachsen damit auch die Einnahmen, die an das Arbitrum-Ökosystem fließen.

Chartbild hellt sich deutlich auf

Aus charttechnischer Sicht hat sich die Lage spürbar verbessert. ARB notiert mit 0,1098 US-Dollar klar oberhalb des EMA-20 bei 0,0959 US-Dollar und bestätigt damit den kurzfristigen Aufwärtstrend. Der Kurs setzt die Folge höherer Hochs und höherer Tiefs fort, ein klassisches Signal für eine intakte Aufwärtsbewegung.

Die erste wichtige Unterstützung liegt nun im Bereich um 0,096 US-Dollar. Auf der Oberseite bildet das jüngste Tageshoch bei 0,1202 US-Dollar den nächsten Widerstand. Gelingt ein Ausbruch darüber, könnte sich die Rally bis in den Bereich um 0,16 US-Dollar ausdehnen.

Rallye läuft heiß

Der kräftige Kurssprung macht sich inzwischen auch bei den Indikatoren bemerkbar. Mit einem RSI von knapp 79 Punkten bewegt sich ARB im überkauften Bereich. Kurzfristige Gewinnmitnahmen oder eine Phase der Konsolidierung wären daher keine Überraschung.

Gleichzeitig wurde der Ausbruch von einem deutlich höheren Handelsvolumen begleitet – ein Hinweis darauf, dass die Bewegung von einer breiten Nachfrage begleitet wurde. Auch die Bollinger-Bänder haben sich ausgeweitet und sprechen für anhaltend hohe Schwankungen.

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Kurzfristig bleibt das technische Bild bullish. Solange ARB oberhalb des EMA-20 und der Unterstützung bei 0,096 US-Dollar notiert, behalten die Käufer die Oberhand. Ein Anstieg über 0,1202 US-Dollar könnte den Weg in Richtung 0,16 US-Dollar ebnen. Fällt der Kurs dagegen unter 0,092 US-Dollar zurück, dürfte sich die Dynamik der Rally zunächst abschwächen.

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Neutrales Szenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 35 Prozent dürfte ARB zunächst zwischen 0,096 und 0,12 US-Dollar konsolidieren. Voraussetzung ist, dass sich der RSI wieder normalisiert und der EMA-20 als Unterstützung hält.

Bullisches Szenario

Mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit von rund 40 Prozent bleibt das bullische Szenario derzeit leicht favorisiert. Ein nachhaltiger Ausbruch über 0,1202 US-Dollar könnte den Kurs in Richtung 0,16 US-Dollar führen.

Bearishes Szenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 25 Prozent bleibt auch ein Rücksetzer möglich. Ein Bruch unter 0,092 US-Dollar würde das kurzfristige Chartbild eintrüben und eine Korrektur in Richtung 0,08 US-Dollar begünstigen.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.