Strive steigt in die Top 5 der Bitcoin-Unternehmen auf

Das Bitcoin-Unternehmen Strive hat seinen BTC-Bestand erneut deutlich aufgestockt. Das börsennotierte Unternehmen erwarb in der vergangenen Woche weitere 1.800 Bitcoin für rund 143 Millionen US-Dollar. Nach Angaben von CEO Matt Cole hält Strive damit insgesamt 23.156 Bitcoin.
Mit dem jüngsten Zukauf überholt das Unternehmen die Krypto-Börse Bullish und steigt nach Daten von BitcoinTreasuries zum fünftgrößten börsennotierten Bitcoin-Halter auf. Erst in der Vorwoche hatte Strive weitere 1.110 Bitcoin erworben. Innerhalb weniger Tage wuchs der Bestand damit um rund 8,4 Prozent.
Bitcoin-Käufe nehmen wieder Fahrt auf
Auch Michael Saylors Unternehmen Strategy meldete zu Wochenbeginn den ersten Bitcoin-Kauf seit Juni und erwarb 4.603 Bitcoin. Die Rückkehr großer Unternehmenskäufe fällt mit der jüngsten Erholung des Bitcoin-Kurses zusammen, der seit Mitte August wieder deutlich zugelegt hat.
Mit inzwischen mehr als 23.000 Bitcoin zählt Strive zu den größten Unternehmenshaltern der Kryptowährung. Spitzenreiter bleibt Strategy mit mehr als 845.000 Bitcoin.
Im exklusiven Interview mit BTC-ECHO erklärt Strive-Manager Jeff Walton, warum sich Bärenmärkte als Bewährungsprobe für Unternehmen erweisen, wie er mit MicroStrategy-Aktien ein Vermögen machte und weshalb er für das Jahr 2040 eine gewagte Bitcoin-Prognose wagt.