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Vor Bullish 

Strive steigt in die Top 5 der Bitcoin-Unternehmen auf

Strive hat seine Bitcoin-Reserve weiter aufgestockt. Das Unternehmen zählt damit erstmals zu den fünf größten börsennotierten Bitcoin-Haltern weltweit.

Moritz Draht
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Jeff Walton von Strive vor einem Bitcoin-Hintergrund

Beitragsbild: True North I Fotomontage

 | Strive hat seinen Bitcoin-Bestand auf mehr als 23.000 BTC ausgebaut

Das Bitcoin-Unternehmen Strive hat seinen BTC-Bestand erneut deutlich aufgestockt. Das börsennotierte Unternehmen erwarb in der vergangenen Woche weitere 1.800 Bitcoin für rund 143 Millionen US-Dollar. Nach Angaben von CEO Matt Cole hält Strive damit insgesamt 23.156 Bitcoin.

Mit dem jüngsten Zukauf überholt das Unternehmen die Krypto-Börse Bullish und steigt nach Daten von BitcoinTreasuries zum fünftgrößten börsennotierten Bitcoin-Halter auf. Erst in der Vorwoche hatte Strive weitere 1.110 Bitcoin erworben. Innerhalb weniger Tage wuchs der Bestand damit um rund 8,4 Prozent.

Bitcoin-Käufe nehmen wieder Fahrt auf

Auch Michael Saylors Unternehmen Strategy meldete zu Wochenbeginn den ersten Bitcoin-Kauf seit Juni und erwarb 4.603 Bitcoin. Die Rückkehr großer Unternehmenskäufe fällt mit der jüngsten Erholung des Bitcoin-Kurses zusammen, der seit Mitte August wieder deutlich zugelegt hat.

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Mit inzwischen mehr als 23.000 Bitcoin zählt Strive zu den größten Unternehmenshaltern der Kryptowährung. Spitzenreiter bleibt Strategy mit mehr als 845.000 Bitcoin.

Im exklusiven Interview mit BTC-ECHO erklärt Strive-Manager Jeff Walton, warum sich Bärenmärkte als Bewährungsprobe für Unternehmen erweisen, wie er mit MicroStrategy-Aktien ein Vermögen machte und weshalb er für das Jahr 2040 eine gewagte Bitcoin-Prognose wagt.

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