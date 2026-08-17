Der Bitcoin-Kurs hängt im Sommerloch fest, aber Jeff Walton zeigt sich dennoch optimistisch. Im Interview mit BTC-ECHO beantwortet der Strive-Experte von fünf kontroverse Fragen.

Von 2.000-facher Rendite bis Bitcoin-Standard: Fünf Fragen an Jeff Walton

Von 2.000-facher Rendite bis Bitcoin-Standard: Fünf Fragen an Jeff Walton

Das Bitcoin-Jahr 2026 stellt Anleger auf die Probe. Was viele noch mehr schmerzt als der 50-prozentige Kurseinbruch seit dem Allzeithoch: Die Seitwärtsphase will einfach kein Ende finden. Mehrfach nahm die Krypto-Leitwährung zuletzt die wichtige Marke von 65.000 US-Dollar ins Visier – nur um jedes Mal kläglich daran zu scheitern. Ist es nun also an der Zeit, die Flinte ins Korn zu werfen? Nicht, wenn es nach Strive-Manager Jeff Walton geht. Gegenüber BTC-ECHO erklärt der Ex-Rückversicherungsmakler, warum sich im Bärenmarkt die Spreu vom Weizen trennt. Außerdem enthüllt er seinen spektakulären Erfolg mit MicroStrategy-Aktien – und gibt eine mutige Prognose für 2040 ab.

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