Das Bitcoin-Jahr 2026 stellt Anleger auf die Probe. Was viele noch mehr schmerzt als der 50-prozentige Kurseinbruch seit dem Allzeithoch: Die Seitwärtsphase will einfach kein Ende finden. Mehrfach nahm die Krypto-Leitwährung zuletzt die wichtige Marke von 65.000 US-Dollar ins Visier – nur um jedes Mal kläglich daran zu scheitern. Ist es nun also an der Zeit, die Flinte ins Korn zu werfen? Nicht, wenn es nach Strive-Manager Jeff Walton geht. Gegenüber BTC-ECHO erklärt der Ex-Rückversicherungsmakler, warum sich im Bärenmarkt die Spreu vom Weizen trennt. Außerdem enthüllt er seinen spektakulären Erfolg mit MicroStrategy-Aktien – und gibt eine mutige Prognose für 2040 ab.
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