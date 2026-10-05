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"Private Vermögensbildung bleibt ein wichtiges Anliegen" 

Krypto-Haltefrist vor dem Aus: Diese Fragen bleiben weiter offen 

Langfristige Krypto-Investments könnten steuerlich deutlich anders behandelt werden als bisher. Offen ist noch, wie stark sich die Reform auf Vermögensaufbau und den Standort Deutschland auswirkt. BTC-ECHO hat nachgefragt.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt Parsa Marvi

Beitragsbild: picture alliance

 | Seit Monaten wird über die Abschaffung der Haltefrist diskutiert

Für Krypto-Anleger könnte eine der attraktivsten Steuerregeln in Deutschland bald fallen. Die geplante Abschaffung der einjährigen Haltefrist würde vor allem langfristige Investments neu bewerten und wirft schon jetzt Fragen nach Bestandsschutz und Übergangsregeln auf. BTC-ECHO hat exklusiv mit dem SPD-Politiker Parsa Marvi darüber gesprochen, wie die Partei die Reform begründet und was Anleger ab 2027 erwartet.

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