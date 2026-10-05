Langfristige Krypto-Investments könnten steuerlich deutlich anders behandelt werden als bisher. Offen ist noch, wie stark sich die Reform auf Vermögensaufbau und den Standort Deutschland auswirkt. BTC-ECHO hat nachgefragt.

Krypto-Haltefrist vor dem Aus: Diese Fragen bleiben weiter offen

Krypto-Haltefrist vor dem Aus: Diese Fragen bleiben weiter offen

"Private Vermögensbildung bleibt ein wichtiges Anliegen"

Für Krypto-Anleger könnte eine der attraktivsten Steuerregeln in Deutschland bald fallen. Die geplante Abschaffung der einjährigen Haltefrist würde vor allem langfristige Investments neu bewerten und wirft schon jetzt Fragen nach Bestandsschutz und Übergangsregeln auf. BTC-ECHO hat exklusiv mit dem SPD-Politiker Parsa Marvi darüber gesprochen, wie die Partei die Reform begründet und was Anleger ab 2027 erwartet.

Jetzt weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)

Fakten statt Fake News

Unabhängige & sachliche Berichterstattung

Jederzeit kündbar Flexibel testen 30 Tage 1 € danach 9,90 € monatlich Jetzt testen 50 % Rabatt 12 Monate 59,90 € nur 5,00 € monatlich Geld sparen Zahlungsmöglichkeiten VISA



Pay Pal

Pay

Pay

SEPA Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.