Für Krypto-Anleger könnte eine der attraktivsten Steuerregeln in Deutschland bald fallen. Die geplante Abschaffung der einjährigen Haltefrist würde vor allem langfristige Investments neu bewerten und wirft schon jetzt Fragen nach Bestandsschutz und Übergangsregeln auf. BTC-ECHO hat exklusiv mit dem SPD-Politiker Parsa Marvi darüber gesprochen, wie die Partei die Reform begründet und was Anleger ab 2027 erwartet.
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