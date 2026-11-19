Heute startet Anthropic an der Nasdaq. Aber was bedeutet die Euphorie rund um den Mega-IPO für den Bitcoin-Kurs? Claude nennt 3 Szenarien von Worst Case bis Best Case.

Anthropic geht heute an die Börse: Diesen Bitcoin-Kurs erwartet Claude

Anthropic geht heute an die Börse: Diesen Bitcoin-Kurs erwartet Claude

Wenn die Nasdaq heute Nachmittag öffnet, schlägt die große Stunde von Anthropic. Beim voraussichtlich zweitgrößten IPO der Geschichte könnte der KI-Riese bis zu 64 Milliarden US-Dollar einsammeln und eine Bewertung von 1,4 Billionen US-Dollar erreichen. Zum Vergleich: Sämtliche Bitcoin zusammengerechnet sind derzeit rund hundert Milliarden weniger wert. Pessimisten befürchten nun, dass der Mega-Börsengang Bitcoin weiteres Kapital entzieht und den BTC-Kurs unter 60.000 US-Dollar drückt. Optimisten hoffen hingegen auf einen neuen Aufschwung im Tech-Sektor, der auch die Kryptowährung beflügelt. Was bedeutet der historische Börsengang wirklich für Bitcoin? Anthropics hauseigenes KI-Modell Claude liefert drei überraschende Kursszenarien.

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