Deutschlands Steuervorteil für langfristige Krypto-Anleger steht erneut auf der Kippe. Frank Schäffler will die geplante Reform verhindern.

Bitcoin-Steuer ab 2027: Warum Anleger jetzt ihren Abgeordneten schreiben sollen

Bitcoin-Steuer ab 2027: Warum Anleger jetzt ihren Abgeordneten schreiben sollen

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Die einjährige Haltefrist für Bitcoin steht zur Debatte, eine Reform könnte bereits am 9. Dezember besprochen werden. â³

Finanzminister Lars Klingbeil plant eine Steuer von 25 Prozent auf Gewinne, unabhängig von der Haltedauer.

Frank Schäffler mobilisiert Bürger, um gegen die geplanten Steueränderungen zu protestieren. â³

Anleger könnten vor Unsicherheiten stehen, da neue Regeln bereits für Käufe ab 2027 gelten sollen. â³

Die Zukunft der einjährigen Haltefrist für Bitcoin und andere Kryptowährungen sorgt immer wieder für Unruhe unter Anlegern. Nachdem die Abschaffung zwischenzeitlich verschoben worden war, steht nun offenbar ein neuer Anlauf bevor. Nach Angaben, die BTC-ECHO vorliegen, soll das Bundeskabinett bereits am 9. Dezember über einen Gesetzentwurf von Finanzminister Lars Klingbeil beraten. Sollte die Reform kommen, könnten Gewinne aus Kryptowährungen künftig unabhängig von der Haltedauer mit 25 Prozent Abgeltungsteuer belastet werden.

Mein neuer Musterbrief



Betreff: Kabinettsbeschluss am 9. Dezember: Bitte stoppen Sie die Abschaffung der Haltefrist für Bitcoin- und Kryptowerte



Sehr geehrte/r Frau/Herr [Name des Abgeordneten],



ich wende mich als Bürgerin/Bürger aus Ihrem Wahlkreis [Wahlkreis] an Sie. Nach… — Frank Schäffler (@f_schaeffler) November 17, 2026

Schäffler will das nicht einfach hinnehmen und ruft Bürger dazu auf, sich direkt an ihre Bundestagsabgeordneten zu wenden. Auf X hat er dafür einen Musterbrief veröffentlicht, den Unterstützer der bisherigen Steuerregelung mit ihren persönlichen Angaben ergänzen und an einen Abgeordneten ihres Wahlkreises schicken können. Mit dem Schreiben soll der Widerstand gegen die Abschaffung noch vor einer möglichen Entscheidung im Kabinett wachsen.

Bitcoin-Haltefrist: Frank Schäffler macht gegen die Steuerpläne mobil

In seinem Musterbrief führt Schäffler vier Gründe an, die aus seiner Sicht gegen die geplante Reform sprechen. Besonders schwer wiegt für ihn der Vertrauensschutz, denn viele Anleger hätten ihre langfristige Vermögensplanung an der bestehenden Steuerfreiheit ausgerichtet. Bereits 2013 habe die Bundesregierung Bitcoin als Wirtschaftsgut eingeordnet, dessen Verkaufsgewinne nach Ablauf der einjährigen Haltefrist steuerfrei bleiben können. Der Bundesfinanzhof bestätigte diese steuerliche Einordnung im Jahr 2023.

Auch die unterschiedliche Behandlung von Kryptowährungen und Edelmetallen stößt bei Schäffler auf Kritik. Für Gold und Silber soll die bisherige Haltefrist bestehen bleiben, bei Bitcoin dagegen gestrichen werden. Hinzu kommt, dass der Koalitionsvertrag nach seiner Darstellung keine Steuererhöhungen vorsieht. Die vom Finanzministerium erwarteten Mehreinnahmen von jährlich 350 Millionen Euro ab 2029 hält er angesichts zusätzlicher Bürokratie und möglicher Kapitalverlagerungen ins Ausland für keinen ausreichenden Grund, die Regeln zu ändern.

Das können Bitcoin-Investoren jetzt machen

Für weitere Unsicherheit könnte zudem der geplante Stichtag sorgen – laut Schäfflers Schreiben sollen bereits Käufe ab dem 1. Januar 2027 unter die neuen Vorschriften fallen, obwohl das Gesetz frühestens im Frühjahr 2027 in Kraft treten könnte. Wer in der Zwischenzeit Bitcoin erwirbt, müsste demnach eine Investitionsentscheidung treffen, ohne die später geltenden Steuerregeln sicher zu kennen. Schäffler fordert deshalb, den Stichtag zumindest auf das Inkrafttreten des Gesetzes zu verschieben, besser noch auf den 1. Januar 2028.

Ob Schäfflers Aufruf die Steuerpläne noch stoppen kann, dürfte sich in den kommenden Wochen zeigen. Die Unionsfraktion hatte sich bislang gegen die Abschaffung der Haltefrist ausgesprochen, weshalb Schäffler nun gezielt ihre Abgeordneten zum Handeln bewegen will.

Bürger, die seine Forderung unterstützen, können den Musterbrief mit ihren persönlichen Angaben ergänzen und an ihren Wahlkreisabgeordneten schicken.