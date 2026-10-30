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FDP-Politiker zur Krypto-Haltefrist: “Die Abschaffung ist ein tiefer Vertrauensbruch“

Seit Monaten wird über die Zukunft der Krypto-Haltefrist diskutiert. Verliert Deutschland damit einen seiner wichtigsten Standortvorteile?

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt Frank Schäffler

Beitragsbild: picture alliance

 | Frank Schäffler gilt seit Jahren als Bitcoin-Befürworter

Wer seine Krypto-Bestände über Jahre als Altersvorsorge zurücklegt, könnte künftig trotz langer Haltedauer beim Verkauf hohe Steuern zahlen müssen. Die geplante Abschaffung der einjährigen Haltefrist sorgt weiterhin für hitzige Debatten, denn damit würde ein bisheriger Steuervorteil für langfristige Investoren wegfallen. Im exklusiven Gespräch mit BTC-ECHO äußert sich FDP-Politiker Frank Schäffler zu den umstrittenen Plänen des Finanzministeriums und deren möglichen Folgen für Deutschland. Auch aus steuerrechtlicher Sicht gibt es erhebliche Zweifel an der geplanten Neuregelung.

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