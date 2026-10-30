Wer seine Krypto-Bestände über Jahre als Altersvorsorge zurücklegt, könnte künftig trotz langer Haltedauer beim Verkauf hohe Steuern zahlen müssen. Die geplante Abschaffung der einjährigen Haltefrist sorgt weiterhin für hitzige Debatten, denn damit würde ein bisheriger Steuervorteil für langfristige Investoren wegfallen. Im exklusiven Gespräch mit BTC-ECHO äußert sich FDP-Politiker Frank Schäffler zu den umstrittenen Plänen des Finanzministeriums und deren möglichen Folgen für Deutschland. Auch aus steuerrechtlicher Sicht gibt es erhebliche Zweifel an der geplanten Neuregelung.
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