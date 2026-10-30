Seit Monaten wird über die Zukunft der Krypto-Haltefrist diskutiert. Verliert Deutschland damit einen seiner wichtigsten Standortvorteile?

FDP-Politiker zur Krypto-Haltefrist: “Die Abschaffung ist ein tiefer Vertrauensbruch“

FDP-Politiker zur Krypto-Haltefrist: “Die Abschaffung ist ein tiefer Vertrauensbruch“

Wer seine Krypto-Bestände über Jahre als Altersvorsorge zurücklegt, könnte künftig trotz langer Haltedauer beim Verkauf hohe Steuern zahlen müssen. Die geplante Abschaffung der einjährigen Haltefrist sorgt weiterhin für hitzige Debatten, denn damit würde ein bisheriger Steuervorteil für langfristige Investoren wegfallen. Im exklusiven Gespräch mit BTC-ECHO äußert sich FDP-Politiker Frank Schäffler zu den umstrittenen Plänen des Finanzministeriums und deren möglichen Folgen für Deutschland. Auch aus steuerrechtlicher Sicht gibt es erhebliche Zweifel an der geplanten Neuregelung.

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