Ethereum kämpft weiterhin mit schwacher Nachfrage. On-Chain-Daten zeigen die Probleme, aber größere Kauforders wecken Hoffnung auf eine Stabilisierung. So geht es jetzt weiter.

Droht dem Ethereum-Kurs ein Absturz auf 2.000 US-Dollar?

Droht dem Ethereum-Kurs ein Absturz auf 2.000 US-Dollar?

Nach den turbulenten Wochen fragen sich viele Ethereum-Anleger, ob der ETH-Kurs bald wieder steigen kann oder ob sogar ein Rückgang auf 2.000 US-Dollar droht. Dabei gibt es durchaus Entwicklungen, die Hoffnung auf eine Erholung machen, während andere weiterhin zur Vorsicht mahnen. Noch ist völlig offen, in welche Richtung sich Ethereum als Nächstes bewegt. Wie stehen die Chancen auf eine nachhaltige Trendwende und welche Kursmarken spielen die wichtigste Rolle?

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