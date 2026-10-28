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Bitcoin-Wale halten still – doch Kleinanleger werden nervös

Bitcoin notiert weiterhin über dem Einstandskurs kurzfristiger Trader. Doch wie lange bleibt das so und können die Käufer eine größere Korrektur noch verhindern?

Louis Blümlein
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Bitcoin-Münze vor Charthintergrund

Beitragsbild: Shutterstock

 | Nach dem jüngsten Rückgang unter 80.000 US-Dollar könnte bei Bitcoin bald eine weitere Kursmarke wichtig werden

Der Bitcoin-Kurs hat zuletzt wieder deutlich nachgegeben, doch auf den Krypto-Börsen zeigt sich ein ungewöhnliches Bild. Während Kleinanleger zunehmend mehr Bitcoin einzahlen und möglicherweise einen Verkauf vorbereiten, halten sich die großen Investoren auffällig zurück. Neue On-Chain-Daten zeigen, was hinter diesem Verhalten steckt und bei welcher Kursmarke sich die nächste größere Korrektur entscheiden könnte.

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