Bitcoin notiert weiterhin über dem Einstandskurs kurzfristiger Trader. Doch wie lange bleibt das so und können die Käufer eine größere Korrektur noch verhindern?

Bitcoin-Wale halten still – doch Kleinanleger werden nervös

Bitcoin-Wale halten still – doch Kleinanleger werden nervös

Der Bitcoin-Kurs hat zuletzt wieder deutlich nachgegeben, doch auf den Krypto-Börsen zeigt sich ein ungewöhnliches Bild. Während Kleinanleger zunehmend mehr Bitcoin einzahlen und möglicherweise einen Verkauf vorbereiten, halten sich die großen Investoren auffällig zurück. Neue On-Chain-Daten zeigen, was hinter diesem Verhalten steckt und bei welcher Kursmarke sich die nächste größere Korrektur entscheiden könnte.

Jetzt weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)

Fakten statt Fake News

Unabhängige & sachliche Berichterstattung

Jederzeit kündbar Flexibel testen 30 Tage 1 € danach 9,90 € monatlich Jetzt testen 50 % Rabatt 12 Monate 59,90 € nur 5,00 € monatlich Geld sparen Zahlungsmöglichkeiten VISA



Pay Pal

Pay

Pay

SEPA Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.