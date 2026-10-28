Bitcoin-Wale halten still – doch Kleinanleger werden nervös

Der Bitcoin-Kurs hat zuletzt wieder deutlich nachgegeben, doch auf den Krypto-Börsen zeigt sich ein ungewöhnliches Bild. Während Kleinanleger zunehmend mehr Bitcoin einzahlen und möglicherweise einen Verkauf vorbereiten, halten sich die großen Investoren auffällig zurück. Neue On-Chain-Daten zeigen, was hinter diesem Verhalten steckt und bei welcher Kursmarke sich die nächste größere Korrektur entscheiden könnte.
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