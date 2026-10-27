Ethereum musste zuletzt deutliche Kursrückschläge verkraften. Seit Monatsbeginn korrigierte der Ether-Kurs um 12 Prozent auf aktuell 2.351 US-Dollar. Nachdem der größte Altcoin in der Vorwoche erneut an der 50-Tagelinie scheiterte, stürzte der Kurs in den letzten Tagen bis an die 200-Tagelinie ab. Infolge des Rückfalls an diese entscheidende Durchschnittslinie, könnte eine Richtungsentscheidung für die nächsten Handelsmonate anstehen. Welche Chartmarken nun für Anleger in den Fokus rücken, verrät diese charttechnische Kursanalyse.
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