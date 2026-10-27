Ethereum (ETH) notiert unweit seines Monatstiefs. Kann der Altcoin seine Kursschwäche abschütteln? Diese Chartanalyse zeigt alle wichtige Kursmarken.

Ethereum am Kipppunkt: Droht die nächste Verkaufswelle?

Ethereum am Kipppunkt: Droht die nächste Verkaufswelle?

Ethereum musste zuletzt deutliche Kursrückschläge verkraften. Seit Monatsbeginn korrigierte der Ether-Kurs um 12 Prozent auf aktuell 2.351 US-Dollar. Nachdem der größte Altcoin in der Vorwoche erneut an der 50-Tagelinie scheiterte, stürzte der Kurs in den letzten Tagen bis an die 200-Tagelinie ab. Infolge des Rückfalls an diese entscheidende Durchschnittslinie, könnte eine Richtungsentscheidung für die nächsten Handelsmonate anstehen. Welche Chartmarken nun für Anleger in den Fokus rücken, verrät diese charttechnische Kursanalyse.

Jetzt weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)

Fakten statt Fake News

Unabhängige & sachliche Berichterstattung

Jederzeit kündbar Flexibel testen 30 Tage 1 € danach 9,90 € monatlich Jetzt testen 50 % Rabatt 12 Monate 59,90 € nur 5,00 € monatlich Geld sparen Zahlungsmöglichkeiten VISA



Pay Pal

Pay

Pay

SEPA Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.