Ein Drittel der 22 Millionen ADA fließt in Lagerung, Versicherung und Prüfungen. Lohnt sich das Rohstoff-Investment für die ADA-Community?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Toto Finance beantragt fünf Millionen US-Dollar aus der ADA-Kasse für den Kauf von physischem Kupfer. â³

Die Cardano-Community diskutiert den ungewöhnlichen Vorschlag und die damit verbundenen Risiken. â³

Der Antrag umfasst eine geplante Haltedauer von 18 bis 24 Monaten für das Kupfer.

Eine Abstimmung über den Antrag läuft bis zum 15. November.

Kupfer ist kein Edelmetall und bekommt im allgemeinen Investment-Umfeld eher geringe Aufmerksamkeit. Dennoch möchte das Unternehmen Toto Finance fünf Millionen US-Dollar aus der gemeinschaftlichen ADA-Kasse erhalten, um physisches Kupfer zu kaufen und anschließend auf der Blockchain abzubilden. Aktuell diskutiert die ADA-Community über den eingereichten Antrag mit dem Namen „Cardano Strategic Copper Reserve“.

22 Millionen ADA für einen ungewöhnlichen Rohstoffplan

Es soll allerdings nicht die gesamte Summe von 22 Millionen ADA in den Rohstoff fließen. Für den eigentlichen Kauf sind nur 14,72 Millionen ADA vorgesehen, was knapp 67 Prozent des Gesamtvolumens entspricht. Die verbliebenen Mittel sind in erster Linie für die Lagerung und Versicherung der physischen Bestände angedacht. Zudem fallen Kosten für verschiedene Prüfungen an.

Das Kupfer soll dabei in einem zugelassenen amerikanischen Lagerhaus verwahrt und anschließend durch einen Token namens CuTT repräsentiert werden. Jeder Token steht dabei für ein Pfund physisches Kupfer. Diese sollen zunächst auf Ethereum ausgegeben und anschließend über eine Blockchain-Brücke auf Cardano verfügbar gemacht werden. Geplant ist eine Haltedauer von 18 bis 24 Monaten, danach soll das Kupfer schrittweise verkauft werden. Spätestens nach 36 Monaten sollen die Verkaufserlöse und nicht verbrauchte Mittel wieder an die Cardano-Treasury zurückfließen.

Kupfer müsste um 50 Prozent steigen

Damit Cardano bei einer Ausschöpfung des gesamten Budgets seine ursprüngliche Investition zurückerhält, müsste der Verkaufspreis aber bei etwa 10,06 US-Dollar liegen. Bei einem aktuellen 6,56 US-Dollar je Pfund entspricht das einem Anstieg von 53,4 Prozent. Zudem kommt das Risiko von Kurssteigerungen bei der Kryptowährung. Sollte der ADA-Kurs während der Haltedauer deutlich steigen, könnten die späteren Verkaufserlöse auch bei gestiegenem Kupferwert weniger ADA wert sein als ursprünglich investiert wurden. So müsste Kupfer bei einem ADA-Kursanstieg von 50 Prozent ungefähr 130 Prozent zulegen, damit die Treasury ihre ursprünglichen 22 Millionen ADA zurückerhält. Über den Antrag von Toto Finance entscheidet die Cardano-Governance nun in einer Abstimmung, die bis zum 15. November läuft.