Für das Training von KI-Modellen muss Rechenleistung gemietet werden. Lässt sich dieses Risiko jetzt per Blockchain absichern?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Anleger können über Injective auf Mietpreise von Nvidia-Grafikprozessoren spekulieren. â³

Der Super Intelligence Compute Index bildet die Mietpreise von fünf Nvidia-Chips ab. â³

Ein zehnfacher Hebel ermöglicht es Tradern, auf steigende oder fallende Kosten zu setzen.

Die Nachfrage nach Rechenkapazitäten in der KI-Branche treibt dieses neue Handelsprodukt an. â³

Über die Blockchain-Plattform Injective können Anleger ab sofort auf die Mietpreise von Nvidia-Grafikprozessoren spekulieren. Konkret setzen Trader damit auf die Kosten für den Betrieb künstlicher Intelligenz, was auch als Hebelgeschäft funktioniert.

Bis zu zehnfacher Hebel auf Nvidia-Rechenleistung

Grundlage des neuen Angebots ist der Super Intelligence Compute Index, der die Mietpreise von fünf Nvidia-Grafikprozessoren abbildet, die unter anderem für das Training und den Betrieb von KI-Modellen eingesetzt werden. Den größten Anteil macht der H100 mit 40 Prozent aus, gefolgt vom B200 mit 25 Prozent und dem H200 mit 15 Prozent. Die beiden übrigen zehnprozentigen Anteile entfallen auf den A100 und den bekannte Gaming-Chip GeForce RTX 4090.

The next major financial market for AI is the price of compute.



Today, Injective is officially releasing the Super Intelligence Compute Index ($SICI), bringing a new financial primitive to the onchain AI economy.



For the first time on Injective, traders can access a diversified… pic.twitter.com/wqruy1q1Kh — Injective 🥷 (@injective) October 26, 2026

Das Londoner Unternehmen LO:TECH erfasst in einem gleitenden Durchschnitt, der stündlich aktualisiert wird, die konkreten Mietpreise und berechnet daraus die zugrunde liegenden Marktdaten des Indexes. Über einen Perpetual-Futures-Markt können Anleger anschließend darauf setzen, ob die Mietkosten steigen oder fallen und einen zehnfachen Hebel verwenden. Als Sicherheit dient dabei bislang nur der Stablecoin USDC.

Warum die KI-Revolution zum Spekulationsobjekt wird

Dass ein solches Handelsprodukt zum jetzigen Zeitpunkt auf den Markt gebracht wird, liegt an einem wirtschaftlichen Problem der KI-Branche. Unternehmen benötigen enorme Rechenkapazitäten, um ihre Modelle zu trainieren und Anwendungen zu betreiben. Da die Anschaffung leistungsfähiger Grafikkarten teuer ist, mieten viele Entwickler entsprechende Kapazitäten bei spezialisierten Anbietern. Die Kosten schwanken aber mit der Nachfrage sowie dem verfügbaren Angebot und Entwickler könnten sich über die entsprechenden Derivate künftig gegen solche Kostenrisiken absichern.

Ganz neu ist die Idee allerdings nicht. Denn bereits im August 2025 hatte die Blockchain hinter der Kryptowährung Injective einen Terminmarkt für die Mietpreise des Nvidia H100 eingeführt. Mit dem neuen Index wird das Angebot jetzt auf fünf unterschiedliche Grafikprozessoren ausgeweitet.