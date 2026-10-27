Ein Angriff auf den Telegram Trading Bot Bloom kostet neun Trader fast eine Million US-Dollar. Die Analyse der Transaktionen zeigt ein gezieltes – und vor allem schnelles – Vorgehen.

Krypto-Hacker stiehlt 1 Million US-Dollar: So viele Sekunden hat er gebraucht

Krypto-Hacker stiehlt 1 Million US-Dollar: So viele Sekunden hat er gebraucht

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Krypto-Hacker stiehlt rund 9.408 SOL im Wert von fast 1 Million US-Dollar. â³

Der Angriff auf den Telegram Trading Bot Bloom dauerte nur 94 Sekunden.

48 Wallets von neun Tradern betroffen, private Schlüssel unklarer Herkunft. â³

Bloom plant, die verlorenen Gelder vollständig zu erstatten.

Bei einem Angriff auf den Telegram Trading Bot Bloom sind am gestrigen 26. Oktober rund 9.408 SOL im Wert von 953.000 US-Dollar gestohlen worden. Laut einer Onchain-Analyse von Bitquery waren 48 Wallets betroffen, die sich neun Tradern zuordnen lassen. Der Angreifer benötigte lediglich 94 Sekunden – etwa eine Werbeunterbrechung bei Netflix –, um die Bestände nahezu vollständig abzuziehen. Wie er an die dafür notwendigen privaten Schlüssel gelangte, ist bislang ungeklärt.

Kurz nach dem Angriff meldeten sich erste Betroffene auf X. Ein Trader schrieb: “Mir wurden 100.000 US-Dollar gestohlen.” Ein weiterer veröffentlichte eine Transaktion über rund 64.000 US-Dollar und bat um Hilfe.

got drained for 100k gg



never keep too much money in ur hot wallets and be careful what u connect tohttps://t.co/olFMULV2Yo — casino (@casino847) October 26, 2026

Krypto-Hacker hatte Zugriff auf private Schlüssel

Die Auswertung der Transaktionen zeigt laut Bitquery ein systematisches Vorgehen. Zunächst testete der Angreifer jeweils eine Wallet pro Trader mit kleinen Überweisungen. Anschließend leerte er die zugehörigen Wallets, beginnend mit den größten Guthaben.

Sämtliche Transaktionen wurden mit den privaten Schlüsseln der betroffenen Wallets signiert. Eine zusätzliche Freigabe oder die Ausnutzung eines Smart Contracts war nicht erforderlich.

Der Täter konzentrierte sich auf Solana-Guthaben. Rund 57.000 US-Dollar in USDC blieben zunächst unangetastet. Ein späterer Versuch, weitere USDC abzuziehen, scheiterte an fehlenden SOL für die Transaktionsgebühren. Die Besitzer konnten anschließend einen Großteil ihrer Stablecoins sichern.

Bloom prüft möglichen Angriff auf Drittanbieter

Die gestohlenen Solana wurden zunächst auf einer Wallet gesammelt und später auf eine zweite Adresse transferiert. Dort befanden sich zum Zeitpunkt der Untersuchung noch 9.408,21 SOL. Weitere Abflüsse wurden nicht festgestellt.

So viel Geld haben die Trader verloren I Quelle: Bitquery

Bloom kündigte auf X an, “alle verlorenen Gelder der neun betroffenen Wallets vollständig zu erstatten”. Die Entschädigungen sollen an neue Wallets ausgezahlt werden, die von den betroffenen Nutzern ausgewählt werden.

Die Ursache des Angriffs ist weiterhin ungeklärt. Das Unternehmen prüft nach eigenen Angaben, ob “ein Drittanbieter möglicherweise kompromittiert wurde”. Auch die Onchain-Analyse liefert bislang keinen eindeutigen Beleg dafür, wie die privaten Schlüssel in die Hände des Angreifers gelangten.

Der Krypto-Sektor ist schon immer anfällig für Hacks gewesen. In letzter Zeit nehmen die Angriffe aber zu, lohnt sich Self Custody überhaupt noch? Dieser Frage sind wir in diesem Artikel nachgegangen: Ledger-Skandal: Ist Self-Custody zum Risiko geworden? Das sagt die BTC-ECHO-Redaktion.