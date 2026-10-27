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Auf 360X 

Deutsche Börse führt 24/7-Handel für DAX-40-Aktien ein: Das müssen Anleger jetzt wissen

DAX-Aktien lassen sich ab sofort auch nachts und am Wochenende handeln. Die Deutsche Börse setzt dafür auf 360X. Was ändert sich für Anleger?

Dominic Döllel
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Ein Schild mit dem Logo und dem Namen der Deutschen Börse vor einer modernen, beleuchteten Wand mit horizontalen Lichtbändern unterstreicht den Fokus auf Innovation und Integration, einschließlich der Entwicklungen bei Stablecoins.

Beitragsbild: picture alliance

 | Die Deutsche Börse erweitert die Handelszeiten für bestimmte DAX-Aktien

Die Deutsche Börse Group ermöglicht ab dem 27. Oktober den Handel mit DAX‑40‑Aktien rund um die Uhr. Dafür nutzt der Börsenbetreiber die regulierte Handelsplattform 360X, an der die Gruppe beteiligt ist. Anleger können dort auch nachts und am Wochenende DAX-Aktien in Euro handeln.

“Die Deutsche Börse Group hat das Ziel, die erste europäische Finanzmarktinfrastruktur zu sein, die ein 24/7-Angebot für klassische Blue-Chip-Aktien ermöglicht”, erklärt Eric Leupold, Head of Cash Market der Deutschen Börse Group.

Die Ausführung erfolgt über ein sogenanntes Request for Quote-Verfahren (RfQ), bei dem Preisangebote angefordert werden. Xetra stellt weiterhin die Liquidität während der regulären Handelszeiten von 9:00 bis 17:30 Uhr bereit. Der erweiterte Handelsservice für Privatanleger bleibt werktags von 8:00 bis 22:00 Uhr verfügbar.

Xetra-Handel bleibt unverändert

Das neue Modell trennt den Handel auf 360X von den regulären Xetra-Prozessen. “Schlusskurse auf 360X außerhalb der Handelszeiten haben weder Einfluss auf die Eröffnungskurse noch auf die Eröffnungsauktionen auf Xetra”, heißt es in der Pressemitteilung, die BTC-ECHO vorliegt.

Bestehende Kunden der Deutschen Börse können den Zugang zu 360X über die Member Section aktivieren. Die Abwicklung erfolgt über vorhandene Clearstream-Konten. Zusätzliche Anbindungen für die Abwicklung sind damit nicht erforderlich.

“So können unsere Kunden Risiken managen, wann immer sich die globalen Märkte bewegen”, erklärt Carlo Kölzer, Head of Digital and FX der Deutschen Börse Group und Co-CEO von 360X.

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