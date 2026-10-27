Binance-Gründer Changpeng Zhao will die BNB Chain zum führenden Netzwerk für KI-Zahlungen machen. Was bedeutet das für den BNB-Kurs?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Changpeng Zhao sieht Kryptowährungen als zukünftige Zahlungsmittel für KI-Anwendungen.

BNB Standard plant, ein operatives Geschäft auf der BNB Chain aufzubauen. â³

Der Binance Coin (BNB) zeigt derzeit eine Konsolidierungsphase mit moderaten Kursschwankungen. â³

Technische Indikatoren deuten auf ein neutrales Risiko für Anleger hin. â³

Binance-Gründer Changpeng Zhao (CZ) sieht Kryptowährungen als künftiges Zahlungsmittel für künstliche Intelligenz. Bei einer Medienveranstaltung an der Nasdaq erklärte er, dass KI-Anwendungen künftig Bitcoin, Stablecoins oder eigene Token für Transaktionen nutzen könnten.

Dabei setzt Zhao natürlich auf die BNB Chain: “Wir hoffen, die BNB Chain zum führenden Netzwerk zu machen. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg”, sagte er. Auch Token, die an Rechenkapazitäten gekoppelt sind, möchte der ehemalige Binance-Chef auf die Blockchain bringen. Konkrete Pläne nannte er nicht.

Was ist BNB Standard?

Die Aussagen fielen anlässlich des Börsenauftritts von BNB Standard. Das ehemals als CEA Industries bekannte Unternehmen wurde im vergangenen Monat umbenannt und verwaltet mit mehr als 515.400 BNB im Wert von rund 383,5 Millionen US-Dollar den größten BNB-Bestand unter börsennotierten Unternehmen.

When BNB started 9 years ago, I never thought I would be ringing the bell for a blockchain token (treasury) on NASDAQ one day. I don’t know what shows crypto and tradfi converging more than this. #BNB Standard https://t.co/2NStJn1tBE — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 26, 2026

Unter dem neuen CEO Alex Odagiu will BNB Standard künftig nicht nur Token halten, sondern auch ein operatives Geschäft auf der BNB Chain aufbauen. Den Anfang soll ein eigener Validator machen, der an der Absicherung des Netzwerks beteiligt ist.

Als mögliche Wachstumsfelder nennt Odagiu KI-Agenten und Zahlungen. Ob die zunehmende Nutzung der Blockchain auch den BNB-Kurs antreiben könnte, zeigt die folgende Kursanalyse.

BNB-Kurs: Das bewegt den Binance Coin

Der Binance Coin (BNB) kommt derzeit nicht richtig vom Fleck. In den vergangenen Handelsstunden schwankte der Kurs zwischen 734,09 und 746,50 US-Dollar. Aktuell notiert BNB bei 739,63 US-Dollar und damit etwas unter dem Vortagesschlusskurs von 743,43 US-Dollar. Immerhin: Im Bereich von 734 US-Dollar greifen Käufer bislang wieder zu und verhindern einen stärkeren Rücksetzer.

BNB im Seitwärtstrend? Quelle: BTC-ECHO

Aus technischer Sicht bleibt die Lage angespannt. BNB handelt knapp unter dem exponentiellen gleitenden Durchschnitt der vergangenen 20 Perioden (EMA 20) bei 739,90 US-Dollar. Gleichzeitig deuten die zuletzt niedrigeren Kurshochs darauf hin, dass den Käufern weiterhin die Kraft fehlt.

BNB-Kurs: So hoch ist das Risiko für Anleger

Auch die technischen Indikatoren liefern derzeit keine eindeutige Richtung. Der Relative-Stärke-Index (RSI) liegt bei 48,35 und damit im neutralen Bereich. Weder Käufer noch Verkäufer haben aktuell klar die Oberhand.

Ein erstes positives Signal liefert hingegen das MACD-Histogramm. Der Verkaufsdruck lässt nach, während sich in den letzten beiden Handelsperioden eine leichte Erholung abzeichnet. Für eine nachhaltige Trendwende reicht das allerdings noch nicht aus.

Die Bollinger-Bänder weisen mit einer Bandbreite von rund 22,95 US-Dollar auf moderate Kursschwankungen hin. Insgesamt steckt BNB damit weiter in einer Konsolidierungsphase. Das kurzfristige Risiko ist als mittel einzustufen: Sowohl ein Ausbruch nach oben als auch eine erneute Korrektur bleiben möglich.

Neutrales Szenario

Im wahrscheinlichsten Szenario bewegt sich der BNB-Kurs kurzfristig zwischen 734 und 746,50 US-Dollar. Voraussetzung dafür ist, dass die Unterstützung bei 734 US-Dollar hält und sich der Relative-Stärke-Index (RSI) zwischen 45 und 55 stabilisiert. Der EMA 20 bei 739,90 US-Dollar sowie das untere Bollinger-Band bei 727,57 US-Dollar dienen als wichtige technische Orientierungspunkte. Unterhalb von 733 US-Dollar wäre das neutrale Szenario hinfällig.

Bullisches Szenario

Für eine bullische Kursentwicklung müsste BNB zunächst den Widerstand bei 746,50 US-Dollar überwinden. Gelingt der Ausbruch mit erhöhtem Handelsvolumen und steigt der RSI über 55, könnte der Kurs zunächst auf 751,86 US-Dollar klettern. Oberhalb dieser Marke wäre ein weiterer Anstieg bis auf 780 US-Dollar möglich. Das bisherige Allzeithoch bei 1.369,99 US-Dollar bleibt ein langfristiger Orientierungspunkt. Fällt BNB hingegen unter 742 US-Dollar, wäre das bullische Szenario hinfällig.

Bärisches Szenario

Sollte BNB die Unterstützung bei 734 US-Dollar verlieren, droht eine stärkere Kurskorrektur. Ein nachhaltiger Bruch dieser Marke bei einem RSI unter 40 könnte zunächst einen Rückgang auf 723,43 US-Dollar auslösen.

Dort verläuft eine wichtige Fibonacci-Unterstützung. Wird auch diese unterschritten, rückt das nächste Kursziel bei 705,88 US-Dollar in den Fokus. Steigt BNB dagegen über 752 US-Dollar, wäre das bärische Szenario hinfällig.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.