Bitcoin und die Mehrheit der Kryptowährungen im Depot müssen zuletzt weiter Federn lassen. Neue Zukäufe sind erst bei einer Stabilisierung des Krypto-Marktes geplant.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin und viele Altcoins zeigen zu Wochenbeginn eine positive Kursentwicklung und erreichen neue Monatshochs. â³

Geringes Handelsvolumen und geopolitische Risiken könnten die Erholung jedoch abrupt beenden. â³

Der Krypto-Markt muss weiter Federn lassen. Ein schwacher US-Aktienmarkt belastet die Kurse von Bitcoin und Co. Zusätzlichen Gegenwind erfährt der Krypto-Sektor vom anhaltend starken US-Dollarindex DXY. Die Entwicklung des BTC-ECHO Musterdepots zeigt, bei welchen Kryptowährungen wir mit weiterem Aufwind rechnen.

Das Krypto-Portfolio umfasst stets acht bis zehn Coins und hält geplante Käufe und Kauflevels fest. Es bildet die Grundlage für eine systematische, transparente Investmentstrategie. Aktuell befindet sich das Portfolio noch im Aufbau.

Bitcoin und Altcoins im Makro-Check: Das bewegt die Kurse aktuell

Defensives Anlegerverhalten an den weltweiten Finanzmärkten kurz vor der Fed-Leitzinsentscheidung zur Wochenmitte sorgt weiterhin für Gegenwind im Krypto-Sektor. Erste Stabilisierungstendenzen an den Börsen in Asien dämmten die Abverkäufe von Bitcoin und den meisten Altcoins zumindest vorerst ein. Anhaltende Bitcoin-Zukäufe durch die Bitcoin Treasury Strive scheinen den BTC-Kurs vorerst im Bereich der psychologisch wichtigen Marke von 80.000 US-Dollar stützen zu können. Investoren schauen in den kommenden Tagen neben mehreren Notenbanksitzungen vor allem auf den Höhepunkt der US‑Berichtssaison. Mit Microsoft, der Google Mutter Alphabet, Amazon sowie dem Chip-Hersteller Intel, veröffentlichen gleich vier Schlüsselunternehmen aus dem KI-Sektor ihr neustes Zahlenwerk

So ist das Krypto-Portfolio aktuell aufgestellt (100.000 US-Dollar Basis)

Unser Musterdepot beinhaltet die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung Bitcoin (BTC) sowie Positionen in Ethereum (ETH), Solana (SOL), Aave (AAVE), dem Binance Coin (BNB), Uniswap (UNI), Virtuals Protocol (VIRTUAL), Canton (CC), Ripple (XRP), Hyperliquid (HYPE), den Venice Token (VVV) sowie Phala Network (PHA). Die restliche Anteil an der PHA-Position wurde in der letzten Woche komplett verkauft. Tags zuvor wurde die bestehende Bitcoin-Position leicht ausgebaut. Der prozentuale Depot-Anteil im Stablecoin Tether (USDT) ist damit nahezu unverändert bei knapp 25 Prozent. In Anbetracht eines anhaltend starken US-Dollars und der jüngsten Kurskorrektur im US-Technologiesektor planen wir, die Schwächeperiode um die US-Zwischenwahlen für mögliche Positionsaufstockungen zu nutzen. In Anbetracht der bevorstehenden Unternehmensberichte aus den USA, könnten sich bis zu den Zwischenwahlen am 3. November erneut Zukaufmöglichkeiten bei Bitcoin und weiteren Kryptowährungen im Depot bieten. Insbesondere ein deutlich fallender Ölpreis in der Sorte Brent könnte in den kommenden Tagen zur Stabilisierung an den Finanzmärkten führen.

Das Musterdepot tendiert im Wochenvergleich rund zwei Prozent tiefer bei 108.305 US-Dollar.

Das BTC-ECHO Musterdepot notiert im Wochenvergleich leicht im Minus

Das vollständige Portfolio könnt ihr euch in der BTC-ECHO App kostenlos selbst nachbauen. Dafür müsst ihr einfach nur die BTC-ECHO App im App Store oder Google Play Store herunterladen und im Reiter “Portfolio” alle oben gezeigten Coins hinzufügen.

Wir haben die Bitcoin Position vergrößert, jedoch den KI-Coin Phala komplett verkauft

Die Kurskorrektur bei Bitcoin in Richtung 81.000 US-Dollar wurde in der Vorwoche für eine Positionsaufstockung in der Krypto-Leitwährung genutzt. In Anbetracht der relativen Stärke von Bitcoin in den letzten Wochen, ist bei Kursrücksetzern an charttechnisch relevante Unterstützungsniveaus mit weiteren Zukäufen zu planen.

Die restliche Position im KI-Projekt Phala wurde komplett verkauft. Hintergrund ist die Entscheidung des Phala-Teams, den angepriesenen Revenue-Share für den PHA-Token trotz erfolgreichem Governance-Proposal bis auf Weiteres zu ignorieren. Damit hat der Token nicht den erhofften Wert zugesprochen bekommen, was zu deutlicher Kritik der Investoren und einem Abverkauf des Krypto-Coins führte. Mit einem Kaufpreis von 0,0327 Euro und einem Verkaufspreis von 0,0495 Euro für die restlichen 20.000 PHA wurden nochmals 51 Prozent Gewinn realisiert. Durch den Verkauf hat die Gesamtposition 94 Prozent Kursgewinn erbracht und das eingesetzte Kapital damit nahezu verdoppelt.

Die Position in Bitcoin (BTC) wurde geringfügig aufgestockt I Quelle: BTC-ECHO

Wir haben Phala (PHA) komplett verkauft I Quelle: BTC-ECHO

Krypto-Positionen im Fokus: Unsere Einzeleinschätzung

Bitcoin (BTC)

Bitcoin notiert aktuell bei 79.819 US-Dollar, nachdem der Kurs von über 81.500 US-Dollar unter die Marke von 80.000 US-Dollar gerutscht ist. Der RSI von 38 zeigt schwaches Momentum ohne Trendwende-Signal, zudem handelt BTC unterhalb der EMA20 (80.529 US-Dollar) und der EMA50 (81.236 US-Dollar).

Kurzfristig dürfte sich die Konsolidierung zwischen 79.400 US-Dollar und 80.600 US-Dollar fortsetzen. Erst ein Ausbruch über 80.850 US-Dollar könnte den Weg zum Widerstand bei 84.410 US-Dollar ebnen. Bricht Bitcoin hingegen nachhaltig unter das Fibonacci-Level bei 79.715 US-Dollar, rückt die Unterstützung bei 74.968 US-Dollar in den Fokus.

Ethereum (ETH)

Ethereum notiert aktuell bei 2.314 US-Dollar und hat sich nach dem Rücksetzer von über 2.400 US-Dollar auf ein Tief bei 2.282 US-Dollar nur zögerlich erholt. Der RSI von 39 zeigt schwaches Momentum ohne Erholungsimpulse, während EMA20 (2.343 US-Dollar) und EMA50 (2.381 US-Dollar) als Widerstände fungieren.

Kurzfristig dürfte sich die Konsolidierung zwischen 2.300 und 2.370 US-Dollar fortsetzen. Gelingt ein Ausbruch über 2.370 US-Dollar, rückt der Bereich um 2.472 US-Dollar als Erholungsziel in den Fokus. Bricht ETH hingegen nachhaltig unter 2.282 US-Dollar, droht eine Abwärtsbewegung bis 2.200 US-Dollar.

Solana (SOL)

Solana notiert aktuell bei 100 US-Dollar und bewegt sich seit mehreren Tagen seitwärts, wobei Versuche, die Zone um 101,50 bis 102,00 US-Dollar zurückzuerobern, wiederholt scheiterten. Der RSI von 39 deutet auf schwaches Momentum hin, zudem fungieren EMA20 (101 US-Dollar) und EMA50 (103 US-Dollar) als unmittelbare Widerstände.

Kurzfristig dürfte sich die Konsolidierung zwischen 98 und 103 US-Dollar fortsetzen. Ein Ausbruch über 103 US-Dollar würde das letzte Zwischenhoch bei 109 US-Dollar als Ziel aktivieren. Fällt der SOL-Kurs hingegen unter 98 US-Dollar zurück, droht ein Rücksetzer zur Unterstützung bei 94 US-Dollar.

Aave (AAVE)

Aave (AAVE) notiert aktuell bei 132,89 US-Dollar und hat seit dem 23. Oktober, als der Kurs noch bei 147,83 US-Dollar lag, über 10 Prozent verloren. Der RSI von 31 nähert sich dem überverkauften Bereich, zudem liegen EMA20 (138,07 US-Dollar) und EMA50 (144,08 US-Dollar) deutlich über dem Kurs.

Kurzfristig ist eine Stabilisierung zwischen dem unteren Bollinger-Band bei 131,43 US-Dollar und 134,00 US-Dollar wahrscheinlich. Erst eine Rückkehr über 138,00 US-Dollar würde den Weg zum Fibonacci-Level bei 141,61 US-Dollar ebnen. Fällt AAVE hingegen unter das untere Band zurück, rückt die Unterstützung bei 113,19 US-Dollar in den Fokus.

Binance Coin (BNB)

BNB notiert aktuell bei 739 US-Dollar, nachdem der Kurs am 24. Oktober kurzzeitig auf 718 US-Dollar abgerutscht war und sich seither zögerlich erholt hat. Der RSI von 49 signalisiert eine neutrale Lage, zudem pendelt BNB zwischen den eng beieinanderliegenden EMA20 (740 US-Dollar) und EMA50 (738 US-Dollar).

Kurzfristig dürfte sich die Seitwärtsbewegung zwischen 730 und 746 US-Dollar fortsetzen. Erst ein Ausbruch über das mehrfach getestete obere Bollinger-Band bei 750 US-Dollar würde den Weg zum Widerstand bei 809 US-Dollar ebnen. Fällt BNB hingegen unter 735 US-Dollar, droht ein Rücksetzer bis 720 US-Dollar.

Virtuals Protocol (VIRTUAL)

Virtuals Protocol (VIRTUAL) notiert aktuell bei 0,6127 US-Dollar, nachdem eine ausgeprägte Abwärtsbewegung den Kurs in die Nähe der Unterstützung bei 0,57 US-Dollar geführt hat. Mit einem RSI von 37 bleibt das Momentum schwach, während EMA20 (0,62 US-Dollar) und EMA50 (0,64 US-Dollar) oberhalb des Kurses als Widerstände wirken.

Kurzfristig spricht die Kerzenstruktur für eine Fortsetzung der Konsolidierung zwischen 0,60 und 0,65 US-Dollar. Gelingt ein Ausbruch über das Range-Hoch, rücken das Fibonacci-Retracement bei 0,76 US-Dollar und anschließend der Widerstand bei 0,88 US-Dollar in den Fokus. Fällt VIRTUAL hingegen unter die letzte wichtige Unterstützung bei 0,57 US-Dollar, drohen weitere Abwärtsrisiken.

Canton (CC)

Canton (CC) notiert aktuell bei 0,101 US-Dollar und damit nur knapp oberhalb der Unterstützung bei 0,089 US-Dollar, nachdem ein Ausbruchsversuch Richtung 0,143 US-Dollar gescheitert war. Der RSI von 38 bestätigt den Verkaufsdruck, zudem liegen EMA20 (0,117 US-Dollar) und EMA50 (0,115 US-Dollar) deutlich über dem Kurs.

Kurzfristig ist eine Stabilisierung zwischen der unteren Bollinger-Bande bei 0,097 US-Dollar und dem Fibonacci-Level bei 0,103 US-Dollar wahrscheinlich. Gelingt der Sprung darüber, rückt die EMA50 bei 0,115 US-Dollar als nächstes Ziel in den Fokus. Fällt Canton hingegen unter 0,089 US-Dollar, drohen neue Jahrestiefs.

Hyperliquid (HYPE)

Hyperliquid (HYPE) notiert aktuell bei 77,77 US-Dollar, nachdem ein kurzer Ausbruchsversuch bis 80,63 US-Dollar am 26. Oktober wieder abverkauft wurde. Der RSI von 51 signalisiert eine neutrale Lage, während der Kurs knapp über der EMA20 (77,39 US-Dollar) und unter der EMA50 (78,24 US-Dollar) pendelt.

Kurzfristig dürfte sich die Konsolidierung zwischen 74,94 US-Dollar und 78,71 US-Dollar fortsetzen. Erobert HYPE die EMA50 nachhaltig zurück, rücken das letzte Zwischenhoch bei 82,55 US-Dollar und darüber der Widerstand bei 86,89 US-Dollar in den Fokus. Fällt der Kurs hingegen unter 76,83 US-Dollar, droht ein erneuter Test der Unterstützung bei 74,47 US-Dollar.

Ripple (XRP)

XRP notiert aktuell bei 1,30 US-Dollar, nachdem ein Abverkauf am 24. Oktober bis auf 1,25 US-Dollar von Käufern abgefangen wurde. Der RSI von 49 signalisiert eine neutrale Lage, während der Kurs zwischen der EMA20 (1,30 US-Dollar) und der als Widerstand fungierenden EMA50 (1,31 US-Dollar) liegt.

Kurzfristig dürfte sich die Konsolidierung zwischen 1,27 und 1,31 US-Dollar fortsetzen. Ein Ausbruch über 1,31 US-Dollar würde das Vorwochenhoch bei 1,39 US-Dollar ins Blickfeld rücken. Fällt XRP hingegen unter 1,27 US-Dollar, rückt die Unterstützung bei 1,24 US-Dollar in den Fokus.

Venice Token (VVV)

Venice Token (VVV) notiert aktuell bei 24,98 US-Dollar, nachdem ein kurzer Ausbruch auf 26,02 US-Dollar am 25. Oktober rasch korrigiert wurde. Der RSI von 49 signalisiert eine neutrale Lage, während die nahezu gleichauf liegenden EMA20 (24,98 US-Dollar) und EMA50 (24,90 US-Dollar) auf einen bevorstehenden Richtungsentscheid hindeuten.

Kurzfristig dürfte sich die Konsolidierung zwischen 24,30 US-Dollar und 25,50 US-Dollar fortsetzen. Ein Ausbruch über 25,50 US-Dollar würde den Widerstand bei 34,62 US-Dollar in den Fokus rücken. Fällt VVV unter 24,30 US-Dollar, droht ein Rücksetzer zum Fibonacci-Level bei 23,68 US-Dollar und darunter zur Unterstützung bei 16,95 US-Dollar.

Uniswap (UNI)

Uniswap (UNI) notiert aktuell bei 7,03 US-Dollar und hat sich nach einem Rücksetzer auf 6,51 US-Dollar am 24. Oktober mit steigenden Hochs und Tiefs stabilisiert. Der RSI von 50 signalisiert eine neutrale Lage, während UNI knapp über der EMA20 (6,99 US-Dollar) und unter der EMA50 (7,09 US-Dollar) handelt.

Kurzfristig dürfte sich die Konsolidierung zwischen den beiden EMAs fortsetzen. Ein nachhaltiger Ausbruch über die EMA50 würde den Weg zum oberen Bollinger-Band bei 7,17 US-Dollar und zum Fibonacci-Level bei 7,76 US-Dollar ebnen. Fällt UNI hingegen unter die EMA20, droht ein Rücksetzer in Richtung des unteren Bollinger-Bands bei 6,64 US-Dollar.

Tether (USDT)

Der Stablecoin ist an den US-Dollar gekoppelt. Daher besteht keine Gefahr eines plötzlichen Wertverlusts.

Empfohlenes Video Bitcoin vor dem nächsten Move: Auf diese Kursmarken kommt es an

Unsere aktuelle Krypto-Strategie

Der Krypto-Markt zeigt sich uneinheitlich. Während Bitcoin versucht, den Bereich um 80.000 US-Dollar zu verteidigen, musste insbesondere die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum abermals Federn lassen und notiert auf dem niedrigsten Wert seit mehr als zwei Monaten. Bevor wir unsere bestehenden Positionen in einigen Altcoins vergrößern, muss sich der Markt stabilisieren und das Spot-Handelsvolumen positive Signale senden. Entscheidend dafür dürfte ein Ende des Abverkaufs im US‑Technologie-Sektor sein.

Ein weiteres Zeichen für neuen Risikohunger unter Anlegern wäre ein Ende der Abflüsse aus den Spot-ETFS der Altcoins in unserem Depot. Sollten die Notenbanken FED, EZB und BOJ in den kommenden Tagen hingegen hawkishe Signale senden und den Markt gepaart mit schwachen US-Quartalszahlen weiter unter Druck setzen, warten wir auf nachhaltige Kursstabilisierungen an charttechnischen Schlüsselunterstützungen, bevor neue Zukäufe getätigt werden.

Das erwartet uns diese Handelswoche

Im Fokus der neuen Handelswoche stehen die größten westlichen Zentralbanken. Den Auftakt macht der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwochabend. Am Donnerstag folgen neue Daten zum US-Bruttoinlandsprodukt und zur Kerninflation sowie die Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB). Zum Wochenschluss am Freitag entscheidet die japanische Notenbank (BoJ) über die Entwicklung des Leitzins. Gleichzeitig erreicht die US-Berichtssaison ihren Höhepunkt. Den Auftakt machen der Neo-Broker Robinhood sowie der Halbleiterhersteller SK Hynix nachbörslich am heutigen Dienstagabend. Nach Börsenschluss am Mittwoch folgen die Techgiganten Microsoft und Alphabet. Tags darauf präsentieren mit Amazon, Intel und Sandisk drei weitere Schwergewichte ihr neustes Zahlenwerk.

Welche Auswirkungen diese Daten auf Bitcoin und Co. haben könnten, erfahrt ihr hier: Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Redaktioneller Hinweis: Mit dem BTC-ECHO-Musterportfolio wollen wir euch eine Hilfestellung geben und bilden alle Kauflevels, Zielmarken und Transaktionen transparent ab – inklusive Historie, Performance-Tracking und strategischer Einordnung. Marktexperte Stefan Lübeck – seit über zehn Jahren als Trader und Chartanalyst tätig – ist der aktive Manager des Portfolios. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar und dient ausschließlich zu Informationszwecken.