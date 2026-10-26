Strive hat in einer einzigen Woche für mehr als eine halbe Milliarde US-Dollar Bitcoin gekauft. Der Platz unter den drei größten börsennotierten Haltern rückt damit in greifbare Nähe.

Strive kauft für 511 Millionen US-Dollar Bitcoin und rückt Metaplanet auf die Pelle

Strive kauft für 511 Millionen US-Dollar Bitcoin und rückt Metaplanet auf die Pelle

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Strive erwirbt 6.182 Bitcoin für 511 Millionen US-Dollar und erhöht seinen Bestand auf 43.000 BTC. â³

Das Unternehmen plant, bis zu eine Milliarde US-Dollar in SATS-Vorzugsaktien auszugeben, um weitere Bitcoin-Käufe zu finanzieren. â³

Strive hat zwischen dem 17. und 23. Oktober 6.182 Bitcoin erworben und damit rund 511 Millionen US-Dollar investiert. Der Gesamtbestand steigt auf 43.000 BTC, wie aus einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht vom Montag hervorgeht.

Damit rückt das Unternehmen im Ranking der börsennotierten Bitcoin-Halter auf Platz vier vor. Vor Strive liegen nur noch Twenty One mit 43.514 BTC und Metaplanet mit 44.000 BTC. Unangefochten an der Spitze steht weiterhin Strategy mit 848.517 Bitcoin.

Firmenchef Matt Cole hat bereits im September angekündigt, das Jahr als zweitgrößter börsennotierter Bitcoin-Halter beenden zu wollen. Rechnerisch bräuchte Strive dafür bis Jahresende nur noch rund 105 Bitcoin pro Woche.

Eine Milliarde für neue Käufe

Am selben Tag richtete Strive ein Programm ein, über das bis zu eine Milliarde US-Dollar an SATS-Vorzugsaktien ausgegeben werden kann. Die Erlöse sollen unter anderem in weitere Bitcoin-Käufe fließen. Bereits am 20. Oktober brachte eine Emission über sieben Millionen dieser Papiere rund 630 Millionen US-Dollar ein, verzinst mit 15 Prozent jährlich. Die liquiden Mittel stiegen dadurch binnen einer Woche von 317,5 auf 504,4 Millionen US-Dollar.

Der Kontrast zum Marktführer fällt damit deutlich aus. Strategy kaufte in der vergangenen Woche keinen einzigen Bitcoin und steckte stattdessen 205 Millionen US-Dollar in den Rückkauf eigener Papiere.