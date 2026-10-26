Strategy hat in der vergangenen Woche keine Bitcoin gekauft, dafür Vorzugsaktien für 205 Millionen US-Dollar. Beim größten Ether-Halter sieht es ähnlich aus.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Strategy hat 2,07 Millionen eigene Vorzugsaktien für rund 204,9 Millionen US-Dollar zurückgekauft. â³

Bitmine erwarb 10.452 Ether und setzte verstärkt auf Aktienrückkäufe im Wert von 45,9 Millionen US-Dollar. â³

Strategy hat in der vergangenen Woche weder Bitcoin gekauft noch verkauft. Auch über das Programm zur laufenden Ausgabe eigener Aktien lief zwischen dem 19. und 25. Oktober nichts. Stattdessen nahm das Unternehmen eigene STRC-Vorzugsaktien vom Markt, insgesamt 2,07 Millionen Stück für rund 204,9 Millionen US-Dollar. Das teilte Strategy, wie üblich am Montag, in ihrem Wochenbericht mit.

Der Bestand bleibt damit unverändert bei 848.517 Bitcoin, für die das Unternehmen rund 64,02 Milliarden US-Dollar aufgewendet hat. Das entspricht einem Durchschnittspreis von 75.446 US-Dollar je Coin. Die Dollar-Reserve beziffert Strategy auf 4,83 Milliarden, dazu kommen etwa 242 Millionen an frei verfügbaren Mitteln.

Damit setzt sich auch das Muster fort, welches sich seit Wochen beobachten lässt. Zuletzt nämlich kaufte Strategy “nur” 267 Bitcoin und nahm im selben Zeitraum Aktien für 193 Millionen US-Dollar zurück. Neu ist allerdings, dass der Krypto-Anteil diesmal ganz wegfiel.

Auch Bitmine verschiebt den Schwerpunkt

Beim größten Ethereum-Halter zeichnet sich schleichend eine ähnliche Entwicklung ab. Bitmine erwarb in der vergangenen Woche 10.452 Ether und kommt damit auf 6.051.933 Token oder rund 4,95 Prozent des Gesamtangebots. Beim aktuellen ETH-Kurs entspricht der Zukauf etwa 25 Millionen US-Dollar.

Für den Rückkauf eigener Aktien gab das Unternehmen im selben Zeitraum deutlich mehr aus als Strategy. 2,04 Millionen Aktien wechselten zu einem Durchschnittspreis von 22,48 US-Dollar den Besitzer, macht rund 45,9 Millionen US-Dollar. Seit Jahresbeginn summieren sich die Rückkäufe auf 22,9 Millionen Aktien im Wert von 399,6 Millionen US-Dollar. Gestaked sind inzwischen 5,23 Millionen ETH.