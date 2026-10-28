Die Kursziele reichen von 120.000 bis weit über eine Million US-Dollar. Doch wie belastbar sind die Annahmen hinter diesen Modellen?

Bitcoin-Prognosen bis 2030: So weit reichen die aktuellen Erwartungen

Bitcoin-Prognosen bis 2030: So weit reichen die aktuellen Erwartungen

Am Krypto-Markt richtet sich der Blick derzeit vor allem auf Bitcoin. Die älteste Kryptowährung gilt als Vorreiter und erst wenn sein Kurs anzieht, so die gängige Annahme, können andere Coins folgen. Viele große Vermögensverwalter ermöglichen ihren Kunden inzwischen über börsengehandelte Produkte den Zugang zu Bitcoin, und selbst Regierungen erwägen die Kryptowährung als mögliche Reserve. Wie weit der Kurs noch steigen könnte, beurteilen sie jedoch sehr unterschiedlich. Das liegt auch daran, dass sich Kursprognosen in der Vergangenheit oft als kurzlebig erwiesen haben. Was vor wenigen Jahren noch als unrealistische Mondprognose galt, wurde im Oktober 2025 Realität, als Bitcoin die Marke von 126.000 US-Dollar übersprang. Nach dem anschließenden Kurseinbruch von mehr als 50 Prozent und dem jüngsten Anstieg auf über 85.000 US-Dollar gehen die aktuellen Einschätzungen wieder weit auseinander.

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