Bitcoin nimmt vor dem Fed-Entscheid wieder die Marke von 81.000 US-Dollar ins Visier. Auch bei den Altcoins geht es nach oben.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin-Kurs steigt vor dem Fed-Zinsentscheid um 1,5 Prozent auf 80.870 US-Dollar. â³

On-Chain-Daten zeigen einen Anstieg des Realized Cap nach Monaten des Rückgangs. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Der Krypto-Markt legt vor dem heutigen Fed-Zinsentscheid den Grünstift an. Der Bitcoin-Kurs klettert im Tagesvergleich um 1,5 Prozent auf 80.870 US-Dollar und hat damit den Rücksetzer vom Wochenende auf zeitweise knapp 79.000 US-Dollar weitgehend aufgeholt. Auch der restliche Krypto-Markt legt zu: Die Gesamtmarktkapitalisierung steigt um 1,3 Prozent auf 2,81 Billionen US-Dollar.

Bei den Altcoins fallen die Gewinne teils deutlich höher aus. Ethereum steigt um 1,8 Prozent auf 2.352 US-Dollar, XRP um 2,2 Prozent und Dogecoin um 2,8 Prozent. Zcash gehört mit einem Plus von 7,5 Prozent zu den stärksten größeren Kryptowährungen.

Realized Cap dreht wieder nach oben

Ein positives Signal für Bitcoin zeichnet sich auf On-Chain-Ebene ab. Das sogenannte Realized Cap ist nach einem mehrmonatigen Rückgang wieder gestiegen. Die Kennzahl bewertet jeden Bitcoin zu dem Preis, zu dem er zuletzt auf der Blockchain bewegt wurde, und bildet damit vereinfacht die Kostenbasis des Netzwerks ab. Laut einer Analyse auf CryptoQuant erhöhte sich das Realized Cap zuletzt von 1,057 auf 1,088 Billionen US-Dollar. In dieser Zeit stieg Bitcoin von rund 69.000 auf 80.000 US-Dollar.

Die Entwicklung ist dennoch mit Vorsicht zu lesen. Während Bitcoin seit dem Tief um rund 16 Prozent zugelegt hat, ist das Realized Cap nur um knapp drei Prozent gestiegen. Die Erholung wurde der Analyse zufolge bislang also weniger von neuem Kapital getragen. Stattdessen halten bestehende Anleger ihre Bitcoin offenbar zurück. Ob sich daraus ein stabilerer Trend entwickelt, dürfte sich daran zeigen, ob das Realized Cap weiter zulegt.

Für Volatilität könnte heute Abend die US-Notenbank sorgen. Die Federal Reserve gibt ihre Zinsentscheidung bekannt, anschließend tritt Fed-Chef Kevin Warsh vor die Presse. Nach der Zinserhöhung im September wird diesmal überwiegend mit unveränderten Zinsen gerechnet. Für den Krypto-Markt dürfte vor allem entscheidend sein, welche Signale Warsh für die Dezember-Sitzung sendet.