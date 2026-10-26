App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
2,40 T
Hyperliquid-Kurs68,52 1.29%
Bitcoin-Kurs71.493,22 -0.20%
Ethereum-Kurs2.070,87 -0.39%
XRP-Kurs1,15 -0.73%
BNB-Kurs658,00 -0.37%
Hyperliquid-Kurs68,52 1.29%
Solana-Kurs90,15 0.26%
TRON-Kurs0,294710 0.50%
Dogecoin-Kurs0,068509 0.32%
Cardano-Kurs0,181806 -0.01%
Zcash-Kurs1.090,35 2.15%
Chainlink-Kurs10,17 0.43%
Pi Network-Kurs0,067446 -0.44%
Fragwürdige Erfolgsbilanzen 

752 Millionen mit Memecoins: Sind die Pump.fun-Gewinne nur Illusion?

Aus 4.223 US-Dollar sollen in 57 Minuten fast fünf Millionen geworden sein. Doch wer hat dem Trader seine Coins eigentlich abgekauft?

Jan-Malte Minnerup
Teilen
Bitcoin kaufen
Eine ganze Reihe an Memecoin-Logos hinter dem Pillen-Symbol von Pump.fun

Beitragsbild: Fotomontage

 | Nicht jede Erfolgsgeschichte mit Memecoins hält einer genaueren Prüfung stand

Bei dem Thema Memecoins streiten sich bekanntlich die Geister. Mit ihnen können Anleger innerhalb kürzester Zeit zum Millionär werden oder einen Totalverlust erleiden. Auf der Handelsplattform Pump.fun scheinen Erfolgsgeschichten rund um diese hochspekulativen Projekte jedoch keine Seltenheit zu sein. Eine neue Untersuchung lässt jetzt aber erhebliche Zweifel an den Zahlen der vermeintlich erfolgreichen Trader aufkommen.

Nur ein Viertel stammt aus regulärem Handel

Dafür hat das Blockchain-Analyseunternehmen Bitquery 3.170 Gewinnfälle von mindestens 100.000 US-Dollar auf Pump.fun und der dazugehörigen dezentralen Krypto-Börse PumpSwap untersucht. Zwischen Oktober 2025 und August 2026 summierten sich die ausgewiesenen Gewinne auf 752,5 Millionen US-Dollar, von denen sich aber nur 26 Prozent auf regulären Handel zurückführen lassen. Bei 51 Prozent verkauften Wallets Token, die sie zuvor von anderen Adressen erhalten und somit nicht selbst gekauft hatten. Weitere 13 Prozent werden dem Wash-Trading-Muster zugeordnet, bei dem Wallets untereinander handeln und ein irreführendes Bild der Gewinne erzeugen.

Millionengewinne mit fragwürdiger Herkunft

Wie solche Erfolgsgeschichten erstehen können, zeigt der Memecoin Arena, wo ein Trader innerhalb von 57 Minuten aus 4.223 US-Dollar stolze 4,92 Millionen US-Dollar gemacht haben soll. Doch 99 Prozent seiner Verkäufe wurden von einer einzigen Wallet aufgekauft, an die er in den beiden Tagen zuvor selbst Solana im Wert von 1,4 Millionen US-Dollar überwiesen hatte.

Lest auch
Krypto-Geschichte Zu viele Katzen für Ethereum: Wie CryptoKitties die Blockchain lahmlegten

Hinter solchen Transaktionen könnte eine gezielte Strategie stecken, den Wert von Memecoins steigen zu lassen. Denn hohe Gewinne in öffentlichen Wallet-Ranglisten ziehen Aufmerksamkeit auf sich und können andere Anleger dazu verleiten, die vermeintlich erfolgreichen Handelsgeschäfte zu kopieren. Auf diese Weise lässt sich zusätzliches Kaufinteresse für einen Memecoin erzeugen, ohne dass zuvor entsprechende Gewinne erzielt wurden.

BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Nicole Nowak und eine Bitcoin-Münze
Nicole Nowak im InterviewBitcoin kaufen auf Kredit: Wann der Renditehebel wirklich funktioniert
Eine Bullenstatue steht vor dem Eingang der Wall Street in New York
Makro-WochenausblickWas wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?
Bitcoin-Münze zwischen Euro-Banknoten
Unterschätzte SparmöglichkeitKrypto-Steuer reduzieren? Wie Anleger ihre Bitcoin-Verluste nutzen können
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Quant
188,72
16.94%
Akedo
0,028332
9.88%
Ethena
0,183135
6.61%
MemeCore
0,894245
6.24%
Pyth Network
0,066965
6.08%
Uniswap
6,23
4.48%
Ether.fi
0,563933
3.80%
Arbitrum
0,152065
3.59%
XDC Network
0,029391
3.24%
Pearl
1,62
2.88%
Bitway
1,38
-9.82%
Lighter
2,75
-3.49%
Morpho
1,79
-3.26%
Monero
524,62
-2.50%
Gram (prev. Toncoin)
1,09
-2.47%
LayerZero
1,50
-2.37%
Worldcoin
0,389489
-2.16%
Pepe
0,000004
-1.80%
Rain
0,007201
-1.47%
Cronos
0,047983
-1.31%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren