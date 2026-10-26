Donald Trump droht bei den US-Zwischenwahlen eine schwere Niederlage. ChatGPT-6 prognostiziert, was ein Sieg der Demokraten für den Bitcoin-Kurs bedeuten könnte.

ChatGPT-6-Prognose: So könnte eine Trump-Niederlage den Bitcoin-Kurs treffen

ChatGPT-6-Prognose: So könnte eine Trump-Niederlage den Bitcoin-Kurs treffen

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin-Kurs fiel unter 80.000 US-Dollar, während hohe Energiepreise und Geldpolitik belasten. â³

Trumps mögliche Niederlage könnte den Krypto-Markt stark beeinflussen. â³

ChatGPT prognostiziert mögliche Rücksetzer, aber keine dauerhaften Abstürze bis Jahresende.

Langfristig könnte Bitcoin die politischen Turbulenzen überstehen und eine Erholung bis 2028 erleben. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Die vergangenen Wochen haben den Bitcoin-Anlegern einiges abverlangt. Nach einer zwischenzeitlichen Erholung auf fast 87.000 US-Dollar geriet die Krypto-Leitwährung ins Straucheln und fiel am Wochenende zeitweise unter die psychologisch wichtige Marke von 80.000 US-Dollar. Hohe Energiepreise und die anhaltende Unsicherheit in Hinblick auf die US-amerikanische Geldpolitik erschweren eine nachhaltige BTC-Kurserholung. Ab November droht zusätzlich politischer Gegenwind aus Washington, denn “Krypto-Präsident” Trump muss um seine Macht im Kongress bangen.

Wenige Tage vor den US-Zwischenwahlen sieht es schlecht aus für den Republikaner. Laut einer aktuellen Reuters/Ipsos-Umfrage sind nur 31 Prozent der Bürger mit seiner Amtsführung zufrieden – ein historischer Tiefstand. Bei der Kongresswahl liegen die Demokraten mit 47 zu 35 Prozent deutlich vorne. Trump, der sich mit seinen umstrittenen Memecoin-Geschäften ohnehin den Unmut vieler Bitcoiner zugezogen hat, könnte eine empfindliche Niederlage kassieren. Aber was würde ein Wahlsieg der Demokraten am 3. November für den Bitcoin-Kurs bedeuten? Wir haben das neueste ChatGPT-Modell nach einer Prognose gefragt.

Der Bitcoin-Kurs steht auf Messers Schneide

“Ein deutlicher Sieg der Demokraten wäre zunächst ein Stimmungsschock am Krypto-Markt”, prognostiziert ChatGPT. Anleger könnten befürchten, dass Trumps Krypto-freundliche Agenda ausgebremst wird und neue regulatorische Konflikte drohen. “Ein erneuter Rücksetzer in Richtung 70.000 bis 75.000 US-Dollar wäre dann durchaus denkbar.” Einen dauerhaften Absturz erwartet die KI bis Jahresende allerdings nicht. Viel hänge davon ab, wie sich die Geldpolitik entwickelt. Bleiben die Zinsen hoch, dürfte der Bitcoin-Kurs auch ohne demokratischen Wahlsieg Probleme bekommen.

Trump II wird nach Umfragen kontinuierlich unbeliebter I Quelle: The Economist

Auf längere Sicht könnte sich ein politischer Machtverlust Trumps aber als weniger dramatisch erweisen. “Bitcoin wird die Ära Trump überleben, unabhängig davon, welche Partei im Weißen Haus sitzt”, lautet die Einschätzung des OpenAI-Chatbots. Ein demokratisch kontrollierter Kongress könnte weitere Krypto-Reformen zwar vorerst blockieren, doch die institutionelle Nachfrage dürfte darunter kaum dauerhaft leiden.

Bis zur nächsten Präsidentschaftswahl im November 2028 sei deshalb eine Erholung wahrscheinlich. “Einen Bitcoin-Kurs oberhalb von 100.000 US-Dollar halte ich bis dahin für realistischer als einen anhaltenden Bärenmarkt.” Voraussetzung bleibe allerdings ein günstigeres Zinsumfeld. Wann Binance-Gründer Changpeng Zhao den besten Einstiegszeitpunkt sieht, verrät euch dieser Artikel: “Bitcoin ist tot”.