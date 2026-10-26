Fast 80 Prozent der Marktteilnehmer rechnen im Dezember mit einer Zinserhöhung der US-Notenbank. Wir das der nächste Kursrutsch für BTC?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin fällt unter 80.000 US-Dollar und startet die Woche mit Verlusten. â³

Institutionelle Anleger ziehen 635,6 Millionen US-Dollar aus Bitcoin-ETFs ab.

Wichtige Notenbankentscheidungen stehen bevor, die die Märkte beeinflussen könnten. â³

Ölpreise brechen ein und beeinflussen Inflationserwartungen sowie Zinspolitik. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Der Krypto-Markt startet mit Verlusten in die neue Handelswoche und Bitcoin fällt zeitweise auf 79.300 US-Dollar. Auch Ethereum und XRP geben um knapp zwei Prozent nach und Solana hält sich nur knapp oberhalb der Marke von 100 US-Dollar. Hinzu kommt eine richtungsweisende Woche für die globale Geldpolitik, in der mehrere große Notenbanken über ihre Leitzinsen entscheiden.

ETF-Abflüsse und schwache Aktienmärkte begünstigen den Abwärtstrend

Gegen Ende der letzten Woche hatte sich die Stimmung unter institutionellen Anlegern deutlich verschlechtert und so flossen am Donnerstag bereits 635,6 Millionen US-Dollar aus den amerikanischen Bitcoin-Spot-ETFs ab. Am Freitag kamen noch einmal 137,9 Millionen US-Dollar dazu und minderten die Wochenbilanz auf Nettozuflüsse von 301 Millionen US-Dollar.

Aber auch von den klassischen Finanzmärkten kommt derzeit wenig Unterstützung. Vor den wichtigen Notenbankterminen reduzieren die Anleger ihre Risikopositionen, wovon neben den großen Technologieaktien auch der Bitcoin-Kurs betroffen ist.

Ölpreis bricht ein und Dezember-Zinsschritt wird wahrscheinlicher

Auffällig ist zum Wochenauftakt vor allem die Entwicklung im Energiesektor. Nachdem die Ölpreise seit Wochen nur den Weg gen Norden zeigten, fällt die Nordseesorte Brent am Montagmorgen um fast sieben Prozent auf unter 110 US-Dollar. Das amerikanische WTI verliert mit etwas über zwei Prozent dagegen nicht ganz so viel an Wert. Die weitere Entwicklung des Ölpreises hat direkten Einfluss auf die Inflationserwartungen und kan sich auf die Anpassungen des US-Leitzinses auswirken.

Mehr als drei Viertel der Marktteilnehmer rechnen im Dezember mit einer Zinserhöhung der US-Notenbank I CME Group

Über diesen entscheidet die US-Notenbank bereits am Mittwoch und derzeit rechnen die Märkte mit über 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Zinspause kommt. Für die Dezember-Sitzung sieht es jedoch schon wieder ganz anders aus. Inzwischen rechnen bereits 69,4 Prozent der Marktteilnehmer mit einer Anhebung um 25 Basispunkte auf 4,00 bis 4,25 Prozent, wohingegen nur 23,7 Prozent von einer unveränderten Zinsspanne ausgehen. Weitere 6,9 Prozent erwarten sogar einen Zinsschritt um 50 Basispunkte.