App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Jetzt investieren
Einfach. Schnell. Sicher.
2,52 T
Hyperliquid-Kurs80,83 0.37%
Bitcoin-Kurs74.396,73 0.88%
Ethereum-Kurs2.368,26 0.50%
XRP-Kurs1,35 1.15%
BNB-Kurs683,78 1.05%
Hyperliquid-Kurs80,83 0.37%
Solana-Kurs108,11 1.80%
TRON-Kurs0,293490 -0.51%
Dogecoin-Kurs0,085620 0.35%
Cardano-Kurs0,224978 0.56%
Zcash-Kurs1.412,73 2.75%
Chainlink-Kurs12,41 -0.33%
Pi Network-Kurs0,079687 -0.94%
Krypto-Geschichte 

Zu viele Katzen für Ethereum: Wie CryptoKitties die Blockchain lahmlegten

Virtuelle Schwangerschaften ließen die Gebühren auf Ethereum explodieren und brachten das Ethereum-Netzwerk an seine Grenzen.

Jan-Malte Minnerup
Teilen
Bitcoin kaufen
Virtuell gezüchtete Katzen im Spiel CryptoKitties

Beitragsbild: Shutterstock

 | Mit CryptoKitties erlebte Ethereum 2017 ihre erste virale Anwendung

Katzen erobern gerade wieder den Krypto-Markt. Cash Cat, Popcat, Purr oder MWE zeigen, dass Anleger längst nicht mehr nur auf das altbekannte Hunde-Narrativ setzen, wenn ein Internet-Meme zum handelbaren Token wird. Allein Cash Cat legte Ende August innerhalb einer Woche zeitweise mehr als 100 Prozent zu. Dabei ist es nicht das erste Mal, dass sie in der Branche für Aufsehen sorgen. Vor neun Jahren wurde ein Spiel mit virtuellen Katzen zu einem der größten Erfolge der noch jungen Ethereum-Blockchain, brachte die zweitgrößte Blockchain der Welt allerdings auch an ihre Grenzen. CryptoKitties wurde derart populär, dass das Spiel zeitweise mehr als ein Viertel der Ethereum-Netzwerknutzung beanspruchte und zeigte, warum die Blockchain für den großen Durchbruch noch längst nicht bereit war.

Jetzt weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+
  • Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)
  • Fakten statt Fake News
  • Unabhängige & sachliche Berichterstattung
  • Jederzeit kündbar
Flexibel testen
30 Tage
1 €
danach 9,90 € monatlich
Jetzt testen
50 % Rabatt
12 Monate
59,90 €
nur 5,00 € monatlich
Geld sparen
Zahlungsmöglichkeiten
  • VISA
  • PayPal
  • Pay
  • Pay
  • SEPA
Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Krypto-Münzen vor China-Fahne
Die Bullen sind zurückDas ideale Krypto-Portfolio? Diese 3 Coins empfehlen die China-KIs
Eine XRP-Münze vor blauem Hintergrund
On-Chain-AnalyseXRP-Kurs: Wale schicken Milliarden zu Binance – ein Warnsignal?
Zwei Hände ziehen Puppenfäden
Meinungs-ECHO“Bitcoin wird manipuliert”
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Quant
164,32
56.17%
Bitway
1,05
13.09%
Pump.fun
0,004389
12.79%
Pyth Network
0,075348
12.12%
NEAR Protocol
4,73
11.90%
Sui
1,11
9.35%
Worldcoin
0,500345
7.16%
XDC Network
0,028373
6.22%
Gram (prev. Toncoin)
1,47
5.70%
Ethena
0,253101
4.95%
Akedo
0,028640
-5.12%
Ether.fi
0,624593
-4.48%
Rain
0,011053
-4.00%
Dash
60,93
-2.92%
Aerodrome Finance
0,747843
-2.63%
Sky
0,066356
-1.90%
Internet Computer
2,80
-1.85%
HTX DAO
0,000002
-1.43%
Monero
481,10
-1.25%
Mantle
0,595163
-1.17%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren