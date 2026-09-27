Quant ist innerhalb einer Woche um 170 Prozent gestiegen. Warum der Kurs derzeit so stark zulegt – und ob da noch Luft nach oben ist.

Quant kennt derzeit nur eine Richtung. Im Tagesvergleich klettert der QNT-Kurs um rund 60 Prozent nach oben, auf Wochensicht summiert sich der Kursgewinn inzwischen auf rund 170 Prozent. Damit ist Quant aktuell Top-Performer am Krypto-Markt. Neben der anhaltenden Altcoin-Rallye dürfte auch eine Unternehmensmeldung den Kurs beflügeln.

Partnerschaft mit US-Zahlungsnetzwerk

The Clearing House, einer der größten Betreiber von Zahlungsinfrastruktur in den USA, setzt bei seiner neuen On-Chain Money Initiative auf die Technologie von Quant. Das Projekt soll Finanzinstituten die Abwicklung tokenisierter Einlagen ermöglichen. Quant übernimmt dabei die Aufgabe, Blockchain-Netzwerke mit bestehenden Zahlungssystemen zu verbinden und die Abwicklung der Transaktionen zu koordinieren.

Der Start des Netzwerks ist für die erste Jahreshälfte 2027 geplant. Nach Angaben von The Clearing House soll das Angebot Finanzinstituten den Einstieg in tokenisierte Einlagen erleichtern. “Quant bringt die Technologie und Expertise mit, die notwendig ist, um dieses Netzwerk zu unterstützen”, erklärt Strategiechef Sal Karakaplan.

Quant im Aufwärtstrend

Auch aus charttechnischer Sicht präsentiert sich Quant derzeit in einer starken Verfassung. Mit rund 178 US-Dollar notiert der Kurs deutlich oberhalb des EMA-20 bei 118,17 US-Dollar und bestätigt damit den kurzfristigen Aufwärtstrend. Gleichzeitig setzt QNT die Folge höherer Hochs und höherer Tiefs konsequent fort.

Das Momentum bleibt zwar klar positiv, erste Warnsignale mehren sich jedoch. Mit einem RSI von rund 78 Punkten bewegt sich Quant inzwischen im überkauften Bereich. Gleichzeitig haben sich die Bollinger-Bänder deutlich ausgeweitet. Die Schwankungen haben zuletzt kräftig zugenommen und sprechen für eine außergewöhnlich hohe Volatilität. Nach dem steilen Anstieg wären kurzfristige Gewinnmitnahmen daher keine Überraschung.

Diese Marken werden jetzt entscheidend

Kurzfristig spricht das Chartbild weiterhin für steigende Kurse. Solange Quant oberhalb des EMA-20 notiert, behalten die Käufer die Kontrolle. Gleichzeitig dürfte die hohe Dynamik den Kurs auch in den kommenden Tagen anfällig für stärkere Schwankungen machen.

Neutrales Szenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 40 Prozent bewegt sich Quant zunächst zwischen 152 und 195 US-Dollar. Voraussetzung ist, dass die Unterstützung bei 152 US-Dollar hält und sich das Momentum nach der Rally etwas abkühlt. In diesem Fall dürfte der Markt die jüngsten Gewinne zunächst konsolidieren.

Bullishes Szenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 35 Prozent gelingt der Ausbruch über den Widerstand bei 195 US-Dollar. Steigendes Handelsvolumen und anhaltende Kaufdynamik könnten den Kurs anschließend in den Bereich zwischen 220 und 300 US-Dollar führen.

Bearishes Szenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 25 Prozent scheitert der Ausbruch und Quant fällt unter die Unterstützung bei 152 US-Dollar zurück. In diesem Fall dürfte sich die Korrektur zunächst bis an den EMA-20 im Bereich von rund 118 US-Dollar ausweiten. Sollte auch diese Marke nicht halten, könnte der Bereich um 100 US-Dollar wieder in den Fokus rücken.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.