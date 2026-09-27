Peter Brandt stichelt gegen XRP

Der bekannte Trader Peter Brandt schießt erneut gegen XRP. Vom Investmentcase des Ripple-Coins hält er offenbar wenig.

Peter Brandt und die XRP-Community werden wohl keine Freunde mehr. Der bekannte Krypto-Trader hat auf X erneut gegen die Ripple-Anhängerschaft ausgeteilt und sie als “kultartig” bezeichnet. “Es ist nicht notwendig, ein zertifiziertes Kultmitglied zu sein, um XRP zu besitzen”, schrieb Brandt. Es gebe “einen Unterschied zwischen open minded und einem Loch im Kopf”.

It is not necessary to be a certified cult member to be an interested owner of a crypto $XRP

The charts alone have always been enough reason for us to make a bet

There is a difference between being open minded and having a hole in the dead pic.twitter.com/YAnP0GGBBV — The Factor Report (@PeterLBrandt) September 27, 2026

Es ist nicht das erste Mal, dass Brandt mit seinen Aussagen zu XRP aneckt. Erst vor wenigen Tagen hatte er die Kryptowährung als “fool coin” bezeichnet. Als Zahlungsmittel sei es zwar tauglich, als Investment überzeugt ihn XRP nach eigener Aussage jedoch nicht – unter anderem wegen des aus seiner Sicht hohen Token-Angebots.

Aus der XRP-Community kam prompt Widerspruch. Dort wurde darauf verwiesen, dass sich die Anwendungsfälle des XRP Ledgers längst über den Zahlungsverkehr hinaus entwickelt hätten. Auch Brandts Argument zum Token-Angebot wurde zurückgewiesen. Die Umlaufmenge könne schließlich nicht beliebig verändert werden.

Wie es aus charttechnischer Sicht derweil für XRP weitergehen könnte und welche Kursmarken jetzt entscheidend sind, lest ihr in der aktuellen XRP-Analyse: Kann eine erneute Hängepartie abgewendet werden?