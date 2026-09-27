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Streit auf X 

Peter Brandt stichelt gegen XRP

Der bekannte Trader Peter Brandt schießt erneut gegen XRP. Vom Investmentcase des Ripple-Coins hält er offenbar wenig.

Moritz Draht
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Ein Krypto-Trader mit grauem Haar, Brille und Bart sitzt lächelnd in einem Restaurant. Es ist Peter Brandt.

Beitragsbild: Peter Brandt (Facebook)

 | Krypto-Trader Peter Brandt

Peter Brandt und die XRP-Community werden wohl keine Freunde mehr. Der bekannte Krypto-Trader hat auf X erneut gegen die Ripple-Anhängerschaft ausgeteilt und sie als “kultartig” bezeichnet. “Es ist nicht notwendig, ein zertifiziertes Kultmitglied zu sein, um XRP zu besitzen”, schrieb Brandt. Es gebe “einen Unterschied zwischen open minded und einem Loch im Kopf”.

Es ist nicht das erste Mal, dass Brandt mit seinen Aussagen zu XRP aneckt. Erst vor wenigen Tagen hatte er die Kryptowährung als “fool coin” bezeichnet. Als Zahlungsmittel sei es zwar tauglich, als Investment überzeugt ihn XRP nach eigener Aussage jedoch nicht – unter anderem wegen des aus seiner Sicht hohen Token-Angebots.

Aus der XRP-Community kam prompt Widerspruch. Dort wurde darauf verwiesen, dass sich die Anwendungsfälle des XRP Ledgers längst über den Zahlungsverkehr hinaus entwickelt hätten. Auch Brandts Argument zum Token-Angebot wurde zurückgewiesen. Die Umlaufmenge könne schließlich nicht beliebig verändert werden.

Wie es aus charttechnischer Sicht derweil für XRP weitergehen könnte und welche Kursmarken jetzt entscheidend sind, lest ihr in der aktuellen XRP-Analyse: Kann eine erneute Hängepartie abgewendet werden?

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